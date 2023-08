Las claves del éxito de ‘Naruto’ y la desconocida historia de los ‘ninjas’

La cultura japonesa a través del manga

El manga original se ha serializado durante 15 años y ha vendido más de 250 millones de ejemplares individuales. Hotta Junji descifra la visión del mundo que transmite esta obra centrada en las luchas entre los ninjas y repasa algunos datos históricos sobre estos personajes.

La visión del mundo del manga de ninjas nacional

Naruto es una serie de manga que comenzó en la revista Shōnen Jump en 1998. Pronto se convirtió en un éxito nacional que se adaptó al anime en 2002 y, según su sitio oficial, el manga ha vendido hoy más de 250 millones de ejemplares individuales en todo el mundo. Se trata, por tanto, de una obra que trasciende las fronteras nacionales y es muy querida por sus seguidores.

En enero de 2023, el sitio web oficial celebró una votación de popularidad en todo el mundo. Se recogieron en total 4,6 millones de votos y el número uno en todo el mundo resultó ser Namikaze Minato, hokage de cuarta generación y padre del protagonista Uzumaki Naruto (n.º 6). El número uno en Japón fue Uchiha Itachi, que es el hermano mayor de Sasuke, el otro protagonista de la obra. En América Latina, la número uno fue Haruno Sakura. Como nota al margen, el favorito del autor, Might Guy sensei, ocupó el puesto 21.

Uzumaki Naruto es uno de los muchos ninjas que aparecen en Naruto. Sin embargo, el escenario de esta obra es un mundo original con su propia cultura e historia salido de la imaginación del autor Kishimoto Masashi.

Hay cinco grandes naciones: Fuego, Agua, Tierra, Viento y Trueno, cada una de las cuales tiene su propio escondite de ninjas y su propia fuerza militar. Los países están gobernados por una clase aristocrática llamada daimyō, a la que los ninjas muestran respeto, y el daimyō da la aprobación final a la hora de decidir su líder, el kage. Sin embargo, la relación es igualitaria. Incluso se aceptan peticiones de otros países según su propio criterio. De hecho, la primera misión importante de Naruto fue custodiar a los ingenieros de otro país.

Históricamente, la imagen predominante de los ninjas es la de “seres estoicos que permanecen en la oscuridad o se ocultan entre la población general para llevar a cabo actividades encubiertas”. Sin embargo, los ninjas de Naruto son extravagantes y muestran sus actividades de forma ostentosa. Uno de los maestros de Naruto, Jiraiya, dijo lo siguiente sobre ellos: “Un ninja es aquel que aguanta con paciencia”.

Se puede decir que la naturaleza estoica de los antiguos ninjas ha sido debidamente heredada en Naruto.



En 2002, tres años después del inicio de la serialización, Naruto fue adaptado a un anime producido por el estudio Pierrot e, incluida la secuela Naruto Shippūden, se emitió en televisión hasta 2017. © Kishimoto Masashi Scott / Shūeisha, TV Tokyo, Pierrot.

Las raíces de los ninjas

Las raíces de los ninjas no están claras en la historia, ya que eran personas que vivían en las sombras. Según una teoría, se dice que aparecieron por primera vez en el siglo VII, pero hasta la Edad Media no hay registros claros en la historia. También hay quien afirma que sus orígenes se remontan a los akutō o “tipos malos” que surgieron en la segunda mitad del siglo XIII (del Consejo Ninja de Japón, “¿Qué es un ninja?”).

Los akutō eran, por así decirlo, samuráis irregulares. Los samuráis regulares eran los vasallos del shōgun, nacidos de la unión de señores colonos fronterizos y una aristocracia militar con lazos de sangre con el emperador. Por tanto, su columna vertebral era la agricultura. Sin embargo, los “tipos malos” eran un nuevo estrato social surgido con el desarrollo de la economía monetaria, y la actividad económica era su columna vertebral.

Puede que la expresión “tipos malos” suene antisocial, aunque en idiomas como el inglés actual la expresión badass también tiene un matiz más atractivo. Del mismo modo, el bad de badass no solo significaba alborotador, sino que también tiene significados positivos como “inteligente” y “paciente y fuerte”.

En la primera mitad del siglo XIV, durante la dinastía Yuan originaria de Mongolia en China y en vísperas de la Guerra de los Cien Años en Europa, Japón vio surgir al emperador Go-Daigo, un monarca que intentó recuperar el control político de los samuráis. Los primeros en seguir a este emperador fueron los “tipos malos”. Hicieron la guerra de guerrillas y jugaron con las fuerzas de los samuráis regulares.

Sin embargo, con el tiempo, el shōgun volvió al poder y los elementos renegados se convirtieron en fuerzas independientes locales en diversas regiones. Más tarde, durante el Periodo de los Estados Guerreros, cuando se establecieron pequeños dominios en varias partes de Japón, se crearon a partir de estas fuerzas grupos que destacaban en lo que hoy llamaríamos actividades de inteligencia y operaciones militares irregulares. Los empleaban los daimyō, señores de esos pequeños dominios. Estos grupos serían los ninjas.



Miembros del Escuadrón de Ninjas de Tokugawa Ieyasu y Hattori Hanzō, cuyas actividades se centran en el castillo de Nagoya (distrito de Naka, Nagoya). La cultura ninja sigue viva en muchas partes del Japón moderno. (Jiji Press)

Habilidades ninja sobrehumanas

Sus habilidades eran de leyenda: fuerza y resistencia sobrehumanas, artes marciales y técnicas de supervivencia que hacen posible lo imposible, destreza con las armas de fuego (se dice que utilizaron minas terrestres). También se dice que manejaban hechizos sobrenaturales.

Sus principales tareas eran las operaciones de inteligencia mediante la infiltración en zonas enemigas o en guerra, o incluso la manipulación de la información mediante el uso de incoherencias. En tiempos modernos, esto sería similar al uso de noticias falsas para influir en la opinión pública.

También se dice que llevaron a cabo actividades subversivas y asesinatos. Aunque la verdad está envuelta en la oscuridad, ha habido señores en la historia de Japón, como Takeda Shingen y Uesugi Kenshin, que encontraron la muerte en el momento perfecto para sus oponentes. Persiste la leyenda de que hubo ninjas implicados en sus últimos días.

En el mundo de Naruto, los ninja son abiertamente activos, e incluso la búsqueda de mascotas fugadas se convierte en su misión. Sin embargo, hay también un lado sombrío, pues las actividades del lado oscuro se heredan silenciosamente. Podría decirse que estos aspectos guardan similitud con los que aparecen en las leyendas históricas de los ninjas.

Parece que ni siquiera los ninjas históricos hacían cualquier cosa en función de su remuneración: existe un libro titulado Mansen shūkai, que parece haber sido escrito en la segunda mitad del siglo XVII. Se trata de un libro que recoge las artes ninja transmitidas por las familias de Kōka e Iga (que ahora forman parte de las prefecturas de Shiga y Mie), que pueden considerarse la tierra sagrada de los ninjas. Lo primero que destaca en ella es el concepto de seishin, el “corazón correcto”.

“La esencia de un ninja es el corazón correcto.”

Se dice que el “corazón correcto” es la devoción por la práctica de las virtudes jin-gi-chū-shin. Jin es compasión y Gi es justicia. Como dijo Hatake Kakashi, el maestro de Naruto: “Saber lo que es justo y no hacerlo es una falta de coraje”. Chū es la lealtad al señor, mientras que Shin es la confianza. En Naruto, la confianza en los compañeros también se valoraba mucho.

Sin embargo, ser leal no significa convertirse en un robot y obedecer a ciegas al señor feudal. Está claramente establecido que obedecer simplemente a un señor que te ordena hacer barbaridades no es lealtad. Incluso Uchiha Itachi, que mató miembros de su clan a instancias de los líderes de la aldea, tomó su propia decisión al final de su agonía

Los ninjas adquieren una fuerza sobrehumana mediante un riguroso entrenamiento. Por eso, si no tenían el “corazón correcto” de benevolencia y lealtad, se ahogaban en el poder o lo ejercían de forma descontrolada. Esta filosofía ha debido de heredarse correctamente en Naruto.



El anime Naruto se emitió el 3 de octubre de 2022. Con motivo del 20.º aniversario de la emisión, el autor original Kishimoto Masashi presentó una ilustración y un comentario de felicitación. © Kishimoto Masashi Scott/Shūeisha

La descripción en Naruto del “odio” y la “justicia”

El mundo real es complejo y no es fácil decir qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira.

El mundo de Naruto no es diferente, y como resultado de la Gran Guerra del pasado, las relaciones entre las grandes naciones mostraban cierto grado de estabilidad. Sin embargo, algunos países pequeños fueron invadidos en el proceso, y el conflicto entre clanes de sangre en los pueblos no resolvió del todo.

A primera vista, el mundo parece estable, pero entre bastidores, una organización de ninjas que han abandonado su sato (aldea) conspira contra los aldeanos. Para contrarrestar la crisis que se avecina, los líderes deciden formar una alianza más allá del sato. Sin embargo, tras la batalla se oculta un plan aún mayor que involucra la historia de los ninjas.

Malentendidos, errores, desconfianza e intrigas. Los pequeños malentendidos acaban provocando grandes tragedias y se extiende una cadena de odio. Hay partidarios de la línea dura y hay moderados. Algunos cometen actos terroristas por lo que creen que es “justicia”, a sabiendas de que es inhumano, mientras que otros conspiran por venganza personal.

Son el odio y la desconfianza los que provocan los conflictos. Las semillas de la tragedia, que se transmiten de generación en generación, están cuidadosamente representadas en las obras de Naruto. Sin embargo, si la oscuridad de la desconfianza se transmite, la luz de la confianza también puede legarse de generación en generación.

El protagonista, Uzumaki Naruto, es un ninja de Konohagakure no Sato, del país del Fuego. Sin embargo, no es buen alumno de la escuela ninja y, además, tiene una poderosa bestia demoníaca llamada “Zorro de Nueve Colas” sellada dentro de su cuerpo. Solo los adultos de la aldea lo saben, pero la frialdad con la que los adultos le miran la percibe Naruto, que vive una infancia solitaria.

Nadie le mira bien. Por eso se ha propuesto como meta convertirse en el líder de su pueblo, en la mejor sombra de fuego (hokage) de todos los tiempos, y que la gente de su pueblo reconozca su presencia.

El zorro encerrado en su cuerpo es un ser que una vez atacó la aldea y acabó con la vida de muchas personas. El sello podía romperse en cualquier momento. Habiendo estado expuesto a tal desconfianza, no era en absoluto sorprendente que Naruto también cayera presa de una mentalidad oscura.



Para celebrar el 20.º aniversario del anime, se desarolló el juego de acción Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (PlayStation, Nintendo Switch, Xbox). © Kishimoto Masashi Scott / Shūeisha, TV Tokio, PIERROT © Naruto the Movie Production Committee 2012 © Naruto the Movie Production Committee 2014 © BORUTO the Movie Production Committee 2015 © Bandai Namco Entertainment Inc.

Pero ha tenido la suerte de tener mentores. Iruka, Hatake Kakashi y Jiraiya. También ha sido guiado por ninja y sapos de otras aldeas. La confianza que le han ofrecido muchos adultos y amigos, no solo de diferentes razas sino también de diferentes especies, le ha guiado hasta convertirse en una persona capaz de hablar y tolerar incluso a aquellos que han matado a sus maestros. Finalmente, el destino del mundo queda en manos de Naruto.

Cada persona ve el mundo desde su punto de vista. Actos que podríamos considerar atroces son vistos de otra manera por otras personas. Solo a través del diálogo y la inclusión puede romperse el ciclo del odio.

Y aunque es fácil decirlo, no es nada fácil hacerlo en la práctica. Hay un ciclo de odio y desconfianza en el mundo tan enredado que parece imposible desenredarlo. Para ello se necesitaría una cantidad aparentemente interminable de tolerancia e inclusión.

Pero este objetivo no tiene por qué ser alcanzado en una generación. Si dejamos esperanza a las siguientes generaciones, algún día llegará un futuro mejor.

La historia de Naruto tardó 15 años en transmitir la propia respuesta del protagonista. O dicho de otro modo, él tardó 700 episodios y 15 años en alcanzar su propia respuesta. Sus respuestas se han extendido por todo el mundo y han resonado en los corazones de lectores y espectadores del anime.

Por último, y de nuevo como apunte, el Mansen shūkai citado anteriormente afirma: “Se dice que los ninjas también tienen la habilidad de asesinar a los generales enemigos. Aparentemente dudoso, pero ¿es cierto?”. (Traducción del autor. El mismo libro utiliza a menudo un formato de diálogo similar al de la filosofía griega). ¿Acaso los ninja asesinaron a Shingen y Kenshin después de todo?

La respuesta es: “El método es delicado y depende de la situación. Así que mantengo la boca cerrada”. Me siento a la vez convencido y engañado... Es una sensación complicada, como estar en medio del arte de un ninja a través de los tiempos.

(Traducido al español del orginal en japonés. Fotografía del encabezado: Naruto se serializó en la revista semanario Shōnen Jump de 1999 a 2014. De 2016 a 2019 se serializó una secuela, BORUTO -Naruto NEXT GENERATIONS-, protagonizada por Boruto, el hijo de Naruto, y ambas historias han sido adaptadas al anime. Fotografías de la redacción de nippon.com)