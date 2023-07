Los narradores del Museo de la Memoria del Gran Terremoto del Este de Japón y el Desastre Nuclear

“Fukushima, costa de la innovación”, el futuro de Hamadōri

La difusión de información es esencial para dar a conocer la iniciativa “Fukushima, costa de la innovación” que impulsa el Gobierno. Hablamos con tres narradores sobre sus reflexiones acerca del Gran Terremoto del Este de Japón y el desastre nuclear.

Las diferentes experiencias sobre el desastre e ideas sobre la reconstrucción

“Hay muchas cosas que no se pueden transmitir en una exposición, como la tristeza y la frustración de aquel entonces. Por eso les hablo de viva voz”.

Izumida Jun, jefe de asistentes del Museo de la Memoria del Gran Terremoto del Este de Japón y el Desastre Nuclear (gestionado por la organización promocional de la iniciativa “Fukushima, costa de la innovación”), explicó así la importancia de las charlas testimoniales de los narradores y las guías de las exposiciones. Y añadió: “Cada narrador tiene una experiencia de la catástrofe e ideas diferentes sobre la reconstrucción. En mi caso, hablo como superviviente, víctima, evacuado y profesor. Espero que escuchen las historias de los distintos narradores”.



Izumida Jun, un narrador afable. Actualmente vive en la ciudad de Namie.

Hasta la catástrofe del 11 de marzo de 2011, Izumida vivía en Morotake, Futaba-machi, cerca del lugar en el que hoy está el museo, y daba clases en la escuela primaria Oomika de la ciudad de Minamisōma. Siguió enseñando mientras vivía como evacuado debido al accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi (situada en localidades de Futaba y Okuma), y en marzo de 2020 se jubiló como director de la Escuela Primaria de Futaba Minami, donde daba clases en un edificio escolar provisional en la ciudad de Iwaki. Al mes siguiente, empezó a trabajar en el museo conmemorativo, que se estaba preparando para su apertura. Como antiguo profesor, es un buen orador y comentarista, y los visitantes a veces dicen que les hubiera gustado aprender de un profesor como Izumida, pero él admite humildemente que no fue un gran maestro.

Desde su apertura en septiembre de 2020, el Museo de la Memoria se ha centrado en las charlas testimoniales de los narradores. En la actualidad, se celebran cuatro veces al día en una de las salas de exposición permanente y se puede asistir a ellas sin reserva previa. Sin embargo, muchas personas pasan por delante de las charlas sin detenerse a escucharlas, bien porque no saben que existen o porque no quieren permanecer 40 minutos.

“Un narrador principiante no sabe comunicarse bien y, naturalmente, hay a quien se le da bien contar historias y a quien no. Pero después de más de dos años, la calidad de la narración va mejorando y el contenido se va perfeccionando”, afirma Izumida apreciando el desarrollo de sus compañeros. Asimismo, recomienda a la gente que compruebe el horario y los temas de las charlas testimoniales en la web oficial antes de visitar el museo.

Museo de la Memoria del Gran Terremoto del Este de Japón y el Desastre Nuclear construido en la zona afectada por el tsunami.

No queremos que vivan lo mismo

Kuma Katsuyoshi, antiguo empleado del ayuntamiento y natural de Futaba, dice tímidamente: “Creo que se transmite más alquilando un autobús y conduciendo por una zona donde ya no vive nadie, que escuchando mis pobres historias”. Aun así, sigue contando su relato porque no quiere que se desvanezcan los recuerdos de la catástrofe y el accidente nuclear.

Kuma afirma: “han pasado más de 10 años desde la catástrofe e incluso yo he empezado a olvidar algunas cosas”, y mientras otros narradores suelen centrarse en sus propias experiencias y reflexiones sobre la reconstrucción, “yo intento seguir la cronología lo más fielmente posible y narrar con detalle la catástrofe y la vida de los evacuados. Intento contar los hechos y, al mismo tiempo, evitar que mis propios recuerdos de la catástrofe se desvanezcan”.



Kuma muestra fotos del tsunami y hace un relato realista de la situación en el momento de la catástrofe.

La charla testimonial de este día comenzó en 1967, cuando se inició la construcción de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. “La ciudad, que no tenía nada, se benefició sin duda de la central nuclear. Aumentaron los puestos de trabajo y los residentes, y ya no era necesario ir a Tokio a trabajar durante la temporada ociosa agrícola. Tengo sentimientos de resentimiento, pero para ser sincero, tengo sentimientos encontrados”, comienza relatando con detalle sus experiencias de la gestión de la catástrofe como empleado del ayuntamiento y del traslado de un centro de evacuación a otro. El testimonio de quienes conocen la historia de Hamadōri desde antes de que se construyera la central tiene un valor incalculable.

Kuma vive actualmente en la ciudad de Iwaki y se desplaza a Futaba-machi en coche, lo que le lleva aproximadamente una hora de ida y otra de vuelta. Sigue contando su historia, a pesar de las penurias que ha padecido, en parte porque no quiere que la gente viva de nuevo su experiencia.

“Japón es propenso a las catástrofes, y se prevé que el terremoto de la fosa de Nankai cause más daños que el Gran Terremoto del Este de Japón. Estamos preocupados porque hemos sufrido mucho y no queremos que la gente sienta lo mismo. Por eso seguiremos transmitiendo el horror de las catástrofes naturales y los accidentes nucleares, y la importancia de su prevención”.



Kuma quiere seguir contando historias mientras tenga fuerzas para hacerlo.

No sé si estoy cualificada para ser narradora...

Los jóvenes narradores también participan activamente. Endō Miki, empleada del museo, es de la ciudad de Iwaki y estaba en tercero de primaria cuando ocurrió la catástrofe. Era viernes y en el camino de la escuela, justo después de despedirse de su mejor amiga con un “Nos vemos el lunes”, la sacudió un temblor tan grande que apenas podía tenerse en pie. El horror de aquellos días sigue vivo en su memoria, pero no vio el tsunami porque su casa está situada en la ciudad. Aunque fue evacuada temporalmente a Tokio debido al accidente nuclear, regresó a Iwaki en abril, cuando comenzó el nuevo curso escolar.

Hasta entonces había estado ocupada con la vida escolar y no pensó mucho en el desastre. Sin embargo, cuando ingresó en el instituto Futaba Mirai Gakuen, en Hirono, se dio cuenta de que la catástrofe aún no había terminado. La orden de evacuación de la ciudad de Hirono se había levantado después de aproximadamente un año, y el 90 % de los residentes regresaron a sus hogares. Aun así, la tasa de natalidad estaba disminuyendo y la población estaba envejeciendo, y un anciano residente local con el que tuvo un intercambio durante una clase extraescolar le dijo que sus nietos, que habían sido evacuados a una metrópoli, no habían regresado. El deseo de Endō de devolver algo a la comunidad local y ayudar en la reconstrucción creció, y eligió el Museo de la Memoria como lugar de trabajo.

Cuando, en su segundo año, su supervisor le dijo que los jóvenes también debían probar como narradores, se sintió sinceramente desconcertada. Hay tanta gente que ha perdido a sus familias y se ha visto obligada a huir de sus hogares, que no sentía que estuviera a la altura de las circunstancias. Cuando se puso a cargo de la recepción, los visitantes le preguntaban si era de la zona de Futaba, y ella se sentía culpable porque no había sufrido daños graves.



Aunque Endō tiene una personalidad alegre, cuando se convirtió en narradora solía tener muchos problemas.

Tengo experiencias de la catástrofe que puedo transmitir solo yo

Aun así, hizo lo que pudo al pensar que debía haber algo que pudiera hacer para evitar que se desvaneciera la memoria del desastre. Un punto de inflexión importante fue un intercambio con un narrador de Nagasaki. En esa ciudad, el número de personas que han vivido el bombardeo atómico está envejeciendo, y el número de narradores de la siguiente generación que transmiten las historias que han escuchado está aumentando. Me sentí mucho mejor cuando me dijeron: “Usted tiene sus propias experiencias, señorita Endō, así que puede contar su historia con confianza”. De hecho, dice que a veces tiene la sensación de que los estudiantes de secundaria y bachillerato pueden recibir fácilmente el mensaje porque soy yo quien lo transmite.

“Por ejemplo, llevo 12 años sin ver a mi mejor amiga desde que nos saludamos justo antes del terremoto. Tras la evacuación, se mudó a otra prefectura, y por fin conectamos a través de las redes sociales y prometimos vernos cuando nos graduáramos del instituto, pero esta vez nos tocó la crisis del nuevo coronavirus. Cuando les cuento estas historias, se dan cuenta de que los desastres también pueden ocurrirles a ellos de repente”.

En cuanto a la reconstrucción, será difícil que vuelvan todos los antiguos residentes, pero “si vienen muchos jóvenes, será más fácil que vuelvan los retornados”, dice, “así que no solo quiero transmitir la experiencia del desastre, sino también el encanto de Fukushima al mismo tiempo. Quiero decirle a la gente que en Hamadōri abunda la naturaleza, la comida es deliciosa y la gente es cálida”. Dado que en el futuro aumentará el número de personas de la generación que desconoce el Gran Terremoto del Este de Japón, la formación de jóvenes narradores es alentadora.



Desde la azotea se ven las obras del Parque de Oración por la Reconstrucción, que se está construyendo a lo largo del paseo marítimo. Una vez terminado, se espera que aumente el número de visitantes del Museo de la Memoria y que los narradores desempeñen un papel aún más activo.

Un lugar donde podamos hablar del futuro entre todos

Al final de la exposición permanente del museo se presenta información sobre el concepto de la iniciativa “Fukushima, costa de la innovación”. Sin embargo, tras el horror del terremoto, el tsunami y la catástrofe nuclear, la repentina aparición de “autos voladores” puede resultar difícil de entender para niños y estudiantes.

Izumida afirma que el personal asistente está disponible en la medida de lo posible y explica detalladamente que Hamadōri necesita nuevas industrias, que existe el Fukushima Robot Test Field en la ciudad de Minamisōma, donde también se pueden hacer volar drones, y que se está utilizando hidrógeno en la ciudad de Namie.



Una exposición sobre la iniciativa “Fukushima, costa de la innovación”, situada cerca de la salida de la sala de exposiciones permanentes. La información se actualiza con frecuencia.

Antes había un gran cartel en la ciudad de Futaba en el que se podía leer el lema “Energía nuclear: energía para un futuro brillante”, una frase ideada por los habitantes de la ciudad en la segunda mitad de la década de 1980, que indicaba que mucha gente tenía grandes esperanzas en la energía del futuro y acogía con satisfacción la invitación de centrales nucleares a la zona. Al explicar la iniciativa “Fukushima, costa de la innovación”, Izumida habla de este cartel y pregunta: “¿Qué les parece?”.

“La iniciativa desempeñará un papel fundamental en la reconstrucción de Hamadōri. Sin embargo, el accidente de Fukushima Dai-ichi nos recordó que hay límites respecto a lo que los humanos pueden pensar y hacer. Así que, en lugar de aceptar acríticamente las nuevas tecnologías de ensueño, también debemos vigilarlas de cerca. Quiero que este museo sea un foro que no solo cuente la historia del pasado, sino que también nos permita pensar juntos sobre nosotros mismos, sobre Japón y sobre el futuro de nuestro planeta.“

Volviendo a su perspectiva como profesor, añadió con seguridad: “Los niños que han pasado por el terremoto y el accidente nuclear han crecido muy bien. Así que les digo a los adultos: Confiemos en los jóvenes. Es frustrante, pero es difícil volver a ser la ciudad original, así que queremos que sea un lugar atractivo para que venga gente nueva. Podremos convertirla en una gran ciudad precisamente por todo lo que ha ocurrido”.



Cartel “Energía nuclear: energía para un futuro brillante” instalado en 1991 (fotografía tomada en 2014), retirado en 2015 y conservado en el Museo de la Memoria. (Fotografía de Jiji Press)

Fotografías de Hashino Yukinori (Nippon.com)

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: la narradora Endō Miki en la azotea del Museo de la Memoria del Gran Terremoto del Este de Japón y el Desastre Nuclear.)