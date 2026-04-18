Platos con raíz de bardana, un ingrediente humilde pero popular

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

La gobō, raíz de bardana, es un tubérculo representativo de la cocina japonesa. Se trata de un ingrediente versátil que suele comerse habitualmente y también en fechas especiales.

Para saber más de este ingrediente: ‘Gobō’, un alimento cotidiano en Japón

Kinpira

Se trata de un plato casero típico, también popular en tabernas izakaya y en restaurantes de comida tradicional. Comúnmente se prepara picando raíz de bardana y zanahoria en juliana y salteándolas con guindilla. Se condimenta con salsa de soja y azúcar para darle un sabor agridulce y ligeramente salado. Su nombre, un poco peculiar para una comida, tiene origen en Sakata no Kinpira, hijo de Sakata no Kintoki (Kintarō) el protagonista de una historia de jōruri, el teatro tradicional de marionetas. La textura firme de la gobō y el toque picante del chile representan la fuerza y valentía de Kinpira.

Tataki gobō

Se trata de gobō guisada hasta que se suaviza y machacada con un palo u otro utensilio similar para hacerle grietas. Después se la condimenta con sésamo y vinagre. Las grietas que deja el machacado hacen que absorba más el sabor. Además, se dice que este proceso por el que se “abre” la raíz atrae la buena suerte, razón por la cual es parte de la comida osechi de Año Nuevo.



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Yawatamaki

Se trata de un plato originario de la localidad de Yawata, hoy una ciudad de la prefectura de Kioto. Antiguamente, la gobō se guisaba enrollada en anguila o lochas producidas localmente. En la actualidad, este plato se conoce como Yawatamaki, y cuenta con versiones enrolladas con carne. También se prepara con judías o zanahorias que le dan una vista magnífica al cortar el rollo.



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Amakaraage

Para este plato, la gobō se corta diagonalmente en trozos delgados, se fríe y se mezcla con salsa de soja y azúcar para darle un sabor dulce y salado. Es una guarnición popular que se encuentra también ya preparada en los supermercados.



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Tori gobō, buta gobō, gyū gobō

La gobō combina perfectamente con cualquier tipo de carne. Se puede cocinar con arroz al vapor o saltearla para preparar una guarnición dulce y salada. Se conoce como yanagawafū a su versión guisada con carne y huevo.



Tori gobō meshi, arroz con pollo y raíz de bardana. (Pixta.)



Gyū gobō ni, guisado de carne de res y raíz de bardana. (Pixta.)

Tonjiru / misoshiru

La gobō picada en juliana se puede usar como un ingrediente del tonjiru, un caldo con carne de cerdo. Es considerado un manjar de invierno.



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Gobō ten

Existen dos tipos de gobō ten: el primero es la raíz en trozos envuelta en pasta de pescado o picada y mezclada con pasta de pescado y frita. Se trata de un tipo de satsuma age y se usa como un ingrediente del caldo oden. El otro es gobō rebozada y frita como tempura. Los fideos udon con este tipo de gobō ten son un plato típico de Fukuoka.



Gobō ten de estilo satsuma age. (Pixta.)



Fideos udon con gobō ten. (Pixta.)

Ensalada de gobō

La gobō no pierde su textura y aroma incluso si se mezcla con mayonesa. A esta ensalada a veces también se le agrega zanahoria y pepino.



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Hanabira mochi

Se trata de gobō cocida en dulce y envuelta en una pasta de miso blanco y gyūhi, un pastel de arroz glutinoso. Originalmente se servía en la primera ceremonia del té del Año Nuevo, llamada hatsugama, y ahora es un dulce típico de estas fechas.



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Reportaje, diseño: Ecraft.

(Traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Kinpira. © Pixta.)