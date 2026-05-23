Platos con el toque único del ‘umeboshi’

Catálogo de ingredientes japoneses: conocerlos mejor para disfrutarlos más

Existen un sinfín de platos y dulces que usan umeboshi para darles un toque único. Al agregar este ingrediente, la comida adquiere un sabor ácido y salado inigualable.

Para saber más sobre este ingrediente: ‘Umeboshi’, albaricoques japoneses ácidos y salados

Onigiri / bentō

Los albaricoques japoneses umeboshi combinan perfectamente con el arroz. Son un ingrediente típico para las bolas onigiri y también se suele picar para mezclarlo con el alimento básico de la gastronomía japonesa.



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Una preparación popular es colocar umeboshi en el arroz de las fiambreras bentō. La acidez tiene un efecto antibacterial, sabiduría que nos legaron los ancestros. Por cierto, cuando se coloca una umeboshi en el centro del arroz de la fiambrera, se conoce como hinomaru bentō, y hace referencia a su similitud con la bandera de Japón, conocida como hinomaru.



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Ume chazuke / ume gayu

El chazuke es un plato ligero que se prepara vertiendo té caliente y conservas, en este caso umeboshi, al arroz. Dicen que ayuda a mejorar los síntomas de la resaca y es un alimento perfecto para cuando uno está resfriado y no tiene mucho apetito. En los ochazuke instantáneos también es común el sabor a ume. Además, es una combinación perfecta para las gachas de arroz okayu.



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Fideos

Los umeboshi saben muy bien en platos de fideos como sōmen, udon y pasta al estilo japonés. Este ingrediente les dará un toque de frescura.



Umeboshi sōmen. (Pixta.)

Ume okaka / Ume hijiki / Ume shirasu

El sabor fuerte del umeboshi da acento a muchos otros platos. También se usa como condimento para el arroz preparado con okaka, virutas de katsuobushi sazonadas con salsa de soja y mirin, con algas hijiki o con shirasu, alevines de sardinas.



De izquierda a derecha: ume okaka, ume hijiki (Pixta), y onigiri de ume shirasu. (Photo AC).

Bainiku ae

Se retira la semilla del umeboshi y se pica finamente para hacer una pasta bainiku o neriume. Se pueden crear interesantes guarniciones tan solo con agregar este ingrediente.



Ñame de Japón yamaimo con umeboshi picado o bainiku. (PhotoAC.)

Ume yakko

El umeboshi combina muy bien con alimentos básicos como el tofu. Se puede agregar ume picado a los condimentos de este plato para darle un toque diferente.



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Ume kyū

El pepino, un ingrediente de sabor suave, suele combinarse con ume en rollitos de sushi makizushi y platos aliñados aemono.



Makizushi con ume y pepinos (Pixta) y aemono de ume con pepinos (PhotoAC).

Rollitos de pollo fritos con umeboshi

Se trata de rollitos de pollo rellenos de bainiku y shiso verde. Son populares como tapas para acompañar las copas o para el bentō.



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Guisado de sardinas con umeboshi

Se trata de un plato clásico de pescado. El umeboshi ayuda a eliminar el fuerte olor de los pescados, y la acidez ayuda a que los huesos se ablanden y a reducir la sensación grasienta de las sardinas. Un ingrediente que mata tres pájaros de un tiro.

Karikari ume

El sabor del ume se usa para dar sabor a caramelos, gomitas, galletas senbei o hasta papas fritas. Las karikari ume, con su característica textura crujiente, se pueden encontrar en los pasillos de aperitivos para acompañar las copas. Su sabor es perfecto para quitar el sopor.



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Shōchū con umeboshi

Se mezcla shochū con agua caliente o soda, añadiendo umeboshi, y se bebe mientras se se aplasta para tomarlo más fácilmente. El sabor salado y la acidez disminuyen el impacto del alcohol. Es una bebida popular en las tabernas izakaya.



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Reportaje y diseño: Ecraft.

Imagen del encabezado: guisado de sardinas con umeboshi. (Pixta.)

(Traducido al español del original en japonés.)