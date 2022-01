La historia de Honda en la Fórmula 1: glorias y penurias

Honda, que había anunciado su decisión de retirarse de la Fórmula 1 después de la temporada 2021, terminó su última temporada con una dramática victoria. En la vuelta final de la última carrera en Abu Dhabi, Max Verstappen, de Red Bull Honda, superó a Lewis Hamilton, de Mercedes. Fue el primer título de campeón de pilotos para Honda en 30 años. Echamos un vistazo a la historia de Honda en la Fórmula 1.

Primer campeonato de pilotos desde Senna

Por primera vez en 30 años, Honda subió a la cima del mundo en la Fórmula 1.

El 12 de diciembre, Verstappen ganó la última carrera de la temporada de Fórmula 1 en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) al volante de un Red Bull Honda en el que se hizo con el campeonato de pilotos de 2021. Era la primera vez que un Honda ganaba un campeonato de Fórmula 1 desde Ayrton Senna (McLaren-Honda) en 1991.



Ayrton Senna, de McLaren-Honda (derecha), y Honda Sōichirō, asesor jefe de Honda, se codean en una fiesta en París, en diciembre de 1990. (AFP)

Para Honda, la Fórmula 1 es un sueño del fundador de la empresa y una parte importante de su ADN. Honda Sōichirō entró por primera vez en la F1 en 1964. Honda acababa de sacar al mercado un camión ligero y un pequeño deportivo el año anterior. El hecho de que Honda, que era el más joven entre los fabricantes japoneses de automóviles de cuatro ruedas, participara en la F1, el principal evento automovilístico del mundo, cuando ningún otro fabricante paisano lo hacía, tuvo una enorme repercusión tanto en su país como en el extranjero.



El RA271, el primer coche de carreras de F1 con plena magnitud de Honda, se lanzó en Japón. Debutó en el Gran Premio de Alemania Occidental en agosto de 1964. (Kyōdō)

Este desafío, en apariencia temerario, propició el rápido desarrollo de los ingenieros de Honda y propició el ulterior ascenso de la empresa hasta convertirse en uno de los principales fabricantes de automóviles de Japón. Después de un paréntesis en 1968, Honda inició su segunda andadura en el deporte en 1983 y durante la siguiente década lograría dejar huella en la competición.

Su porcentaje de victorias anuales aún sigue imbatido

Durante este período, Honda suministró motores a prestigiosas escuderías británicas como Williams y McLaren y logró ganar el campeonato de pilotos durante cinco años consecutivos, de 1987 a 1991, y el de constructores durante seis años consecutivos, de 1986 a 1991. El equipo ganó 15 de las 16 carreras de 1988 con McLaren, un récord que permanece imbatido y por el que es aclamado como el mejor equipo de F1 de todos los tiempos.



Ayrton Senna (McLaren-Honda) espera en el asiento del conductor a que su coche sea ajustado durante el Gran Premio de Japón de 1989 en el circuito de Suzuka en Mie, 22 de octubre de 1989. (AFP)

Tras suspender sus actividades en la F1 en 1992, cuando estalló la burbuja económica, Honda regresó al deporte en el 2000. Sin embargo, durante este periodo, conocido como la tercera etapa, Honda no pudo recuperar su gloria pasada. A finales de 2008, la crisis de las hipotecas subprime sumió a la economía mundial en una rápida recesión y Honda anunció su retirada de la F1. En nueve años, la empresa solo ganó una carrera en 2006, pero eso no quiere decir que la tecnología no fuese de primera clase, ya que el equipo que quedó (Brawn) ganó los campeonatos de pilotos y constructores al año siguiente. Seguramente los ingenieros de Honda lamentaron que no se hubiera continuado un año más. Esto también supuso una gran motivación para el personal de la escudería cuando regresó a la F1 en 2015.

La barrera de la unidad de potencia

De hecho, el equipo de la cuarta etapa incluía a muchos de los miembros de la tercera etapa, aunque experimentó problemas a su vuelta. La razón fue que las normas que regían los motores en la Fórmula 1 había cambiado significativamente entre la retirada de Honda y su regreso. En lugar de contar con un motor atmosférico como en el pasado, la F1 utiliza ahora un sistema híbrido que combina un motor turboalimentado con dos tipos de energía regenerativa. Por lo tanto, en lugar de llamarlo simplemente motor, ahora nos referimos a él como “unidad de potencia” (PU, por sus siglas en inglés), que combina el motor y el sistema híbrido.

La PU entró en vigor en 2014, un año antes del regreso de Honda, pero mientras los fabricantes existentes que formaron parte de los cambios de la regla comenzaron el desarrollo varios años antes de la introducción, Honda solo comenzó en 2013, cuando anunció su regreso. El periodo de desarrollo fue de solo dos años. Por eso, cuando volvió a ser socio de McLaren, Honda lo pasó mal no solo por su bajo rendimiento sino también por su escasa fiabilidad. En el Gran Premio de Japón, en su primer año de regreso, Fernando Alonso, de McLaren-Honda, llegó a gritar que la PU de Honda era un “motor de GP2” (en ese momento, la serie GP2 estaba una categoría por debajo de la F1), cuando fue adelantado por un rival debido a la falta de potencia en las rectas.

Para evitar que las cosas siguieran así, Honda realizó una serie de cambios y en 2018 incorporaron la organización actual, que permitió al equipo competir por fin en igualdad de condiciones con sus rivales. En 2019 se asociaron con Red Bull, el equipo que había ganado cuatro campeonatos consecutivos desde 2010, y ahora estaban bien situados para disputar el campeonato.

La PU para 2022, un año antes de lo previsto

En otoño de 2020, Honda tomó la decisión de poner fin a su participación en la F1. Sin embargo, la diferencia entre ésta y la retirada de la tercera etapa fue que se dio al equipo la oportunidad de competir un año más. Al enterarse de la decisión, Asaki Yasuaki, jefe del Centro HDR Sakura en Honda R&D, que estaba desarrollando la PU para Honda F1 y líder del proyecto F1, tomó cartas en el asunto.

Asaki rogó al presidente de Honda R&D que adelantara un año el nuevo marco de montaje de la PU, que se estaba desarrollando para 2022, y lo lanzara en 2021. El presidente aceptó el entusiasmo de Asaki, que repetía “No podemos acabar así sin producir resultados”, y decidió lanzar el nuevo marco de montaje de PU.

Verstappen estaba más que contento con la decisión, ya que sabía que para vencer a Mercedes, que había ganado las últimas siete veces, y también al siete veces campeón Hamilton, necesitarían una PU que pudiera igualar a la de dicha escudería. Honda por fin la tenía.

“Honda hace lo que sea necesario para ganar. No tienen límites. Cuando presentaron la nueva unidad de potencia un año antes de lo previsto con el nuevo marco de montaje que estaban desarrollando para el 22, juré ser el campeón. Es el mejor motor que he conducido”, dijo Verstappen.



Verstappen acelera en la recta de meta durante el Gran Premio de Abu Dhabi, 2021. (Reuters)

Verstappen tenía razón al sentir que estaba en buenas manos. Después de clasificarse en la pole position para el Gran Premio de Bahréin, la primera carrera de la temporada de Verstappen, pudo tomar la delantera en la parrilla. Era la primera vez en 30 años que Honda conseguía la pole en una carrera que podía determinar el curso de la temporada: el equipo ganó el campeonato con Senna en 1991.

La rivalidad entre Honda y Mercedes

Honda ganó la quinta ronda de la temporada en Mónaco, su primera victoria en 29 años, y pasó a ganar cinco carreras consecutivas hasta la novena ronda en Austria. Era la primera vez desde 1988, cuando Honda ganó 15 de 16 carreras, que el equipo ganaba cinco seguidas, y los aficionados japoneses al automovilismo rezaban por su primer campeonato en 30 años.

Pero Mercedes y Hamilton también estuvieron a la altura. Ganaron tres carreras seguidas, desde la 19.ª prueba en Brasil hasta la 21.ª en Arabia Saudí. Hamilton igualó con Verstappen en los puntos antes de la última ronda en Abu Dhabi.

El Gran Premio de Abu Dhabi fue la primera vez en 47 años, desde 1974, en la que los líderes por los puntos llegaron empatados a la última ronda. La batalla de toda la temporada entre Verstappen y Hamilton continuó en la última carrera de la temporada, en la que el piloto neerlandés se impuso en la última vuelta para convertirse en el nuevo campeón de forma dramática.



Verstappen ganó la última carrera de la temporada 2021 de F1 en Abu Dhabi en la vuelta final. El piloto posa con su coche tras la carrera para celebrar su victoria.

La carrera terminó, pero...

Después de la carrera, el personal de Honda se abrazó y lloró en público al conseguir su sueño. Fue una mezcla de decepción por no haberse coronado campeón en la tercera etapa y de satisfacción por haber superado las numerosas dificultades experimentadas en la cuarta etapa.

Uno de ellos fue Tanabe Toyoji, el director técnico de Honda F1, que estaba a cargo del equipo técnico en la pista. Tanabe es un veterano de los años dorados de Honda con Williams y McLaren en la segunda etapa, y en la tercera, cuando el equipo sufrió y volvió a subir a lo más alto. Tanabe habló del valor de ganar el campeonato.

“El enfoque de Honda en las carreras es aspirar a ser el número uno en cada categoría. Pero en la F1 no hemos tenido un campeonato desde 1991, especialmente en la tercera etapa, cuando yo estaba allí, no teníamos ninguna posibilidad. La tercera terminó con la única victoria de Jenson Button en Hungría, y volvimos para la cuarta. Pero la F1 entró en la era de los híbridos y fue una batalla difícil. Todos trabajamos duro. Aunque no hubiéramos llegado a ser el número uno, creo que el proceso de intentar realmente serlo es importante. Así que creo que esta experiencia será definitivamente algo que nos ayudará”.



El personal de Red Bull Honda posa para una foto de grupo tras la ceremonia de entrega de premios del Gran Premio de Abu Dhabi 2021. El hombre de la derecha con camisa blanca es el director técnico de Honda para la F1, Tanabe Toyoji. (Fuente: DPA/ Kyōdō)

Esto marca el final del desafío de Honda en la F1. Muchos de los miembros del equipo que han estado desarrollando la PU de la F1 comenzarán un nuevo reto en un nuevo lugar con el fin de “lograr la neutralidad de carbono (reducir prácticamente a cero las emisiones de gases de efecto invernadero) para 2050”, según las palabras del expresidente Hachigō Takahiro. Esta fue la razón por la que Honda ha puesto fin a su participación en la F1. Mientras celebran el nuevo emprendimiento de compañía, los aficionados de todo el mundo esperan que algún día Honda regrese a la F1 para continuar su gloriosa historia.

Fotografía del encabezado: Verstappen (extrema derecha) levanta la bandera japonesa tras ganar el Gran Premio de Abu Dhabi, con el asesor de Red Bull Racing Motorsport Helmut Marko (segundo de la izquierda) y el director general de Honda F1 Yamamoto Masashi (extrema izquierda) en Abu Dhabi. (Getty Images / Kyōdō)