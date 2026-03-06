Eventos que no hay que perderse en la primavera de 2026

Las flores de temporada, el arte y la cultura tradicional son los protagonistas de esta lista de eventos para disfrutar en Japón en la primavera de 2026.

Festival de los ciruelos en flor del jardín Kairakuen: del 11 de febrero al 22 de marzo

El Kairakuen, situado en Mito (prefectura de Ibaraki), está considerado uno de los tres grandes jardines de Japón. En sus extensos terrenos hay alrededor de 3.000 albaricoqueros japoneses de unas 100 variedades diferentes, recogidos por todo el país por el noveno daimio del dominio de Mito, Tokugawa Nariaki (1800-1860). La amplia variedad de períodos de floración permite a los visitantes disfrutar de las flores del albaricoquero durante más de un mes.



(© Kairakuen)

Desfile acuático Hina de Yanagawa: 15 de marzo

Aunque las muñecas hina se asocian tradicionalmente con el festival de Hinamatsuri del 3 de marzo, el festival de Yanagawa, en Fukuoka, se extiende desde el 11 de febrero hasta el 5 de abril. El momento culminante es el desfile acuático del 15 de marzo, donde niñas de guarderías locales, ataviadas como muñecas tradicionales, recorren los canales de la ciudad a bordo de barcas. El festival también destaca por los sagemon, adornos colgantes con formas de grullas, tortugas y polluelos. Originalmente se exhibían en hogares donde había nacido una niña, pero la tradición se ha extendido a comercios e instalaciones públicas para dar la bienvenida a la primavera.



(© Oficina de Turismo de Yanagawa)

Página web oficial (en inglés, japonés y chino): https://www.yanagawa-net.com/en/

Cuarteto primaveral de Asahi Funagawa: de principios a mediados de abril

En la localidad de Asahi, prefectura de Toyama, las hileras de cerezos se mezclan con los tulipanes, las flores de colza y las cumbres nevadas de los Alpes del Norte. Esta combinación crea un “cuarteto de colores” que simboliza el renacer de la energía de la tierra tras el rigor del invierno.



El cuarteto primaveral de Asahi. (© Asociación de Turismo de la ciudad de Asahi)

El Patrimonio Mundial de Yoshino y Ōmine: oraciones y belleza dedicadas a la deidad de la montaña en el Museo Nacional de Nara (del 10 de abril al 7 de junio)

Las montañas de Ōmine, que se extienden desde Yoshino, en Nara, hasta Kumano, en Wakayama, se consideran picos sagrados donde viven muchas deidades, y son lugar de origen de una antigua forma de ascetismo montañés. Esta exposición reúne la fe y el arte vinculados a Yoshino y Ōmine, situadas en el corazón de los Lugares Sagrados y Rutas de Peregrinación de la Cordillera de Kii, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004.



A la izquierda: Zaō Gongen de pie (Bien Cultural Importante), periodo Kamakura, 1226, del templo Nyoirinji, Nara; a la derecha, Zaō Gongen: avatar de la montaña, periodo Kamakura, siglo XIII, del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, California, EE. UU. (Cortesía del Museo Nacional de Nara)

Página web oficial (en japonés, inglés, chino y coreano): https://www.narahaku.go.jp/english/exhibition/special/202604_yoshino/

La escuela Kōrin: Los lirios y los seguidores de Ogata Kōrin en el Museo Nezu, Tokio: del 11 de abril al 10 de mayo

Cada año, el Museo Nezu organiza una muestra especial para que el público pueda contemplar la célebre obra Lirios, un biombo pintado por Ogata Kōrin, coincidiendo con la floración de estas plantas en el jardín del museo. En esta edición, los visitantes también podrán apreciar obras de sus seguidores, incluyendo las de su hermano menor Kenzan y otras de sus respectivos discípulos.



Kakitsubata zu byōbu (Lirios), Tesoro Nacional; panel derecho de un biombo de seis paneles. Por Ogata Kōrin, periodo Edo, siglo XVIII. (Cortesía del Museo Nezu)

Página web oficial (en japonés e inglés): https://www.nezu-muse.or.jp/en/exhibition/next.html

El Gran Festival de Glicinas en el Parque Floral de Ashikaga: de mediados de abril a mediados de mayo

Este parque en Tochigi es célebre por sus glicinias (Wisteria), entre las que destaca un ejemplar de 150 años que se ha convertido en símbolo del recinto. Durante un mes los visitantes pueden recorrer túneles de flores blancas, ver variedades de flor doble y contemplar la inusual glicinia amarilla, de difícil cultivo en Japón. Por la noche, las iluminaciones transforman el jardín en un escenario mágico.



(© Ashikaga Flower Park)



(© Ashikaga Flower Park)



(© Ashikaga Flower Park)

Página web oficial (multilingüe): https://www.ashikaga.co.jp/english/index.html

Feria de cerámica de Mashiko: del 29 de abril al 6 de mayo

En esta feria de la prefectura de Tochigi los asistentes pueden explorar cerca de 50 tiendas y 700 puestos que ofrecen desde vajilla asequible para uso diario hasta exclusivas piezas de autor. Es una oportunidad única para dialogar con artistas emergentes y maestros artesanos del horno. Además de cerámica, se venden productos agrícolas locales y recuerdos de la región.



Artículos en la Feria de Cerámica de Mashiko. (© Pixta)

Demostración de artillería de Matsumoto: 10 de mayo

En el recinto Sannomaru del castillo de Matsumoto, un grupo ataviado con armaduras de samurái realiza una demostración militar disparando mosquetes de mecha. Entre el estruendo de los disparos y las nubes de humo blanco, esta ciudad de la prefectura de Nagano permite a los espectadores viajar en el tiempo hasta el turbulento periodo de los Estados en Guerra (1467–1568).



La exhibición de artillería de Matsumoto. (© Oficina de Gestión del Castillo de Matsumoto)

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: los cerezos forman un magnífico túnel de flores en la localidad de Tomioka, en Fukushima. Se cerró a los visitantes tras el accidente nuclear de 2011, pero las restricciones se fueron suavizando gradualmente y los 2,2 kilómetros completos están abiertos de nuevo al público desde la primavera de 2022 - © Asociación de Turismo y Productos Locales de la Prefectura de Fukushima.)