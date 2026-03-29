“#Katte ni Echitetsu”: dinosaurios que vuelven a la vida en Fukui cada primavera

En la prefectura de Fukui, donde el sector público y privado colaboran estrechamente en la promoción de la temática de dinosaurios, estos seres “resucitan” cada primavera. Aparecen en ciertos lugares los domingos para deleitar a los turistas con su encanto y acaban “extinguiéndose” justo antes de la llegada del invierno. ¿Quiénes son realmente?

Los “dinosaurios” resucitan en primavera para repartir sonrisas

Con la llegada de la primavera, los dinosaurios resurgen en la prefectura de Fukui. Cada domingo se congregan en un lugar específico; tanto adultos como crías corretean entusiasmados, provocando las risas de todos los que se cruzan en su camino.

Su objetivo es único: dar la bienvenida y alegrar a los pasajeros que viajan en el tren especial hacia el Museo de Dinosaurios de la Prefectura de Fukui, considerado uno de los tres más importantes del mundo junto al Museo Royal Tyrrell de Canadá y el Museo de Dinosaurios de Zigong en China. Tras disfrutar plenamente de su apogeo hasta finales de otoño, desaparecen repentinamente y se “extinguen” antes de la temporada de nieve, cuando el tren especial deja de operar.

Estos “dinosaurios” son en realidad seres humanos de carne y hueso enfundados en trajes de tiranosaurio.

Impulsados por la etiqueta viral en redes sociales #Katte ni Echitetsu (“Echitetsu porque queremos”), personas de dentro y fuera de Fukui se reúnen en las estaciones a lo largo de la línea del Tren Dinosaurio. Este tren temático de la compañía ferroviaria local Echizen Tetsudō (conocida como Echitetsu) opera entre las estaciones de Fukui y Katsuyama. Allí, los participantes saludan con todo su ánimo e incluso bailan frenéticamente con sus trajes de tiranosaurio para recibir al convoy.



El Tren Dinosaurio circula junto a una hilera de cerezos en flor. En 2024 y 2025 su tasa de uso rondó el 95 %, siendo muy popular entre las familias. (Fotografía cedida por Echizen Tetsudō)

Al no ser una actividad organizada por una una asociación concreta, el número de ejemplares varía: algunos días son solo unos pocos y otros llegan a ser decenas. Los voluntarios que desean participar se presentan “porque quieren”; de ahí surge el #Katte ni Echitetsu.

Esta iniciativa se ha difundido ampliamente en redes sociales, alcanzando 1.130.000 menciones y captando una gran atención. Ha atraído a participantes de lugares remotos de Japón, como Okinawa o Hokkaidō, e incluso de países como Estados Unidos y Australia, que viajan exclusivamente para convertirse en “dinosaurios”. No son pocos los que pernoctan en la ciudad de Fukui la noche anterior para asegurarse de poder estar presentes en el andén con sus disfraces el día siguiente.

Una bienvenida en traje de tiranosaurio que unió a la comunidad

El impulsor de esta acción es Watanabe Hiroshi (56 años), dueño de una cafetería frente a la estación de Shiizakai a lo largo de la línea del tren. “Al principio empecé yo solo”, relata. “Tras ver las publicaciones en redes sociales, empezaron a aparecer personas que decían ‘¡yo también quiero hacerlo!’ como si brotaran de la nada”.

En junio de 2023 Watanabe se preguntó qué pasaría si se ponía un traje de tiranosaurio y saludaba al tren.

Así que se puso el disfraz y esperó al tren local en la azotea de su edificio, situado frente a la estación de Shiizakai. Cuando el tren apareció, empezó a saltar y a saludar con energía. Sin embargo, a pesar de su actuación, la respuesta fue “nula”: la distancia era excesiva y el tren pasaba más rápido de lo esperado.

“No funcionó; todos estaban pegados a sus móviles y nadie se fijó en mí”, recuerda.



Aunque saludaba al tren desde la azotea de un edificio, nadie se percataba de su presencia. (Fotografía cedida por Watanabe Hiroshi)

Keifuku Dentetsu, la predecesora de Echitetsu, sufrió accidentes por colisión frontal en 2000 y 2001, lo que provocó que el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo revocara su licencia y la línea fuera clausurada. No obstante, para no perder el transporte local, la prefectura de Fukui y los municipios colindantes optaron por un modelo de gestión de tercer sector mixto público-privado, logrando su reapertura como Echizen Tetsudō en septiembre de 2002.

El Tren Dinosaurio fue una iniciativa de la compañía para entretener a los turistas que se dirigen al Museo de Dinosaurios, coincidiendo con la extensión del Hokuriku Shinkansen. Es un tren especial totalmente tematizado, con el exterior decorado con ilustraciones de dinosaurios y pantallas digitales en el interior que muestran diversas especies. Los residentes locales también pusieron sus esperanzas en él como motor para atraer el turismo.

El 14 de julio de 2023, Echitetsu inició las operaciones del Tren Dinosaurio.



Los “dinosaurios” reciben a los turistas en la estación de Katsuyama, donde se encuentra el museo. Las “crías” (niños) también parecen divertirse. (Fotografía cedida por Watanabe Hiroshi)

“¡Esta vez tienen que verme!”.

Watanabe, aún con su traje de tiranosaurio, se trasladó al andén de la estación de Shiizakai, la parada no frecuentada más cercana, para recibir al primer Tren Dinosaurio. Saludó efusivamente hacia las ventanillas del tren que pasaba veloz. “Esta vez pude ver claramente las caras de sorpresa de los pasajeros. Sentí que el mensaje había llegado”, afirma.

Publicó el vídeo de aquel momento en redes sociales y, a partir de ahí, amigos y conocidos empezaron a acudir con sus propios trajes. Por motivos de seguridad, trasladaron la actividad a estaciones con personal, como la de Katsuyama, y continuaron difundiendo el mensaje. El grupo creció de 10 a 20 dinosaurios integrantes, y en 2025, el tercer año de actividad, un máximo de 32 dinosaurios recibieron al tren en los andenes de la línea.

Una apuesta prefectural por los dinosaurios con gran impacto tras la extensión del Shinkansen

Una de las participantes de #Katte ni Echitetsu es Katō Fusami (50 años), una enfermera residente en Ebetsu, Hokkaidō, que siempre había querido participar en una Carrera de Tiranosaurios, una competición de atletismo con estos disfraces.

Se dice que estas carreras comenzaron en Japón en 2022, en el pueblo de Daisen, prefectura de Tottori, y hoy en día se celebran unas 300 veces al año en todo el país con gran fervor. Al enterarse de que se organizaba una gran carrera en Otofuke, cerca de su ciudad, Katō compró el traje pensando que sería muy divertido. Sin embargo, al probárselo en su habitación, resultó ser más alto de lo esperado.

“La cabeza chocaba con el techo y no podía moverme. Así que, en mis días libres, iba a la ribera de un río cercano para correr con el traje puesto, como práctica”, explica.

En realidad, fue Katō quien animó a Watanabe, el fundador de #Katte ni Echitetsu, a ponerse el disfraz. “Somos amigos que conectamos a través de un foro online durante la pandemia”, comenta.

A principios de julio de 2023, Katō le habló a Watanabe sobre el auge de las carreras de tiranosaurios en Otofuke: “Si no haces esto en Fukui, que apuesta tanto por los dinosaurios, ¿dónde lo vas a hacer?”. “Unos días después, publicó aquel vídeo”. Katō también se subió a un avión un mes después del nacimiento de la iniciativa para transformarse en dinosaurio en el andén de Echitetsu.

Tal como decía Katō, la prefectura de Fukui ha reforzado su presencia como referente en la materia, consolidando su estatus de “Fukui, la tierra de los dinosaurios”.

En 2024, tras la extensión del Hokuriku Shinkansen hasta Tsuruga, el número de turistas alcanzó los 20.691.000, un incremento del 17,6 % respecto al año anterior. El gasto turístico ascendió a 151.300 millones de yenes, un 23,5 % más, marcando récords históricos en ambos casos. Entre los destinos más visitados, el Museo de Dinosaurios (renovado en 2023) y el área Katsuyama Dinopark recibieron a 1.546.000 personas, con 1.260.000 visitantes registrados solo en el museo durante el año fiscal 2024.

El lugar de Japón donde se descubren más fósiles de nuevas especies

El origen de todo esto se remonta a hace más de 40 años.

En 1982, en un acantilado junto a un río en Katsuyama, se descubrieron fósiles de cocodrilos que se cree que convivieron con dinosaurios en estratos de hace 120 millones de años (Cretácico Inferior). Tras una investigación preliminar del entonces Museo de la Prefectura de Fukui, se hallaron dientes de dinosaurios carnívoros, lo que llevó a iniciar formalmente el proyecto de excavación en 1989. De las 13 especies de dinosaurios nuevas descubiertas en Japón, seis han sido halladas en esta prefectura.

Cada nuevo descubrimiento se convertía en noticia nacional, consolidando progresivamente la imagen de “Fukui = dinosaurios”. En el año 2000, se inauguró el Museo de Dinosaurios de la Prefectura y se celebró una gran exposición, la Dinosaur Expo.



El ala de exhibición “El mundo de los dinosaurios”, en el primer piso. (Fotografía cedida por el Museo de Dinosaurios de la Prefectura de Fukui)

Dentro del Gobierno prefectural, en 2009 (pocos años antes de la esperada apertura de Hokuriku Shinkansen) se creó el Departamento de Promoción Turística. En este departamento se identificaron los principales atractivos turísticos, estableciendo la dirección definitiva de la prefectura hacia la promoción de los dinosaurios. Aunque el nombre del departamento ha cambiado, Adachi Tetsuo, actual director de la Oficina de Estrategia de Dinosaurios de la División de Promoción de Visitantes, asegura que “el espíritu se mantiene intacto”.

En 2015, cuando el Shinkansen se extendió hasta Kanazawa, se inauguró la Plaza de los Dinosaurios en la salida oeste de la estación de Fukui. Se colocaron tres dinosaurios animatrónicos de especies descubiertas en la región: el herbívoro Fukuititan, el Fukuisaurus y el carnívoro Fukuiraptor. Las exhibiciones han ido en aumento y, en 2024, se sumó el rey de los dinosaurios, el Tyrannosaurus.



El dinosaurio robot número 23 instalado frente a la estación de Fukui, un Suchomimus. Es un gran carnívoro del Cretácico Inferior cuyo nombre significa “imitador de cocodrilo”. (Fotografía cedida por la División de Promoción de Visitantes de la Prefectura de Fukui)

La prefectura también pidió la colaboración de empresas privadas para dar la bienvenida a los turistas que llegan en Shinkansen. Además del Tren Dinosaurio de Echitetsu, se pusieron en marcha autobuses decorados y 14 posadas locales crearon habitaciones temáticas bajo el nombre de “Hoteles Dinosaurio”, contando con subsidios prefecturales para su remodelación.



Dentro del tren, el personal de asistencia utiliza diversos recursos para animar el trayecto. (Fotografía cedida por Echizen Tetsudō)

Adachi recientemente contabilizó los souvenirs de dinosaurios en la estación de Fukui. Entre galletas, dulces típicos, pegatinas y accesorios, encontró cerca de 90 variedades. Realmente es un paraíso jurásico.

Además, este año se celebró el Dino Action Award, evento en el que los ciudadanos votaron por las mejores actividades e ideas temáticas. Con más de 80 propuestas, #Katte ni Echitetsu se alzó con el gran premio en la categoría de actividades e iniciativas.

Adachi, quien encabeza una de las raras oficinas dedicadas a dinosaurios en Japón, concluye: “Queremos que la vitalidad que aportan los dinosaurios haga sentir orgullosos a los habitantes de la prefectura. Y queremos que quienes nos visitan atraídos por ellos, descubran también el resto de los encantos de Fukui”.

Ha llegado la primavera. ¿Qué nuevas alegrías nos traerán este año los dinosaurios de Fukui?



Katō (derecha) disfrutando plenamente del ambiente dentro del Tren Dinosaurio. “Es un entorno de paz absoluta donde solo hay risas”, comenta. (Fotografía cedida por Katō Fusami)



Los “dinosaurios” se divierten tras cambiarse en el interior del tren. Este año también han reservado el convoy para el “día de la resurrección”. (Fotografía cedida por Watanabe Hiroshi)

Colaboración editorial: POWER NEWS Co., Ltd.

(Imagen del encabezado: los “dinosaurios” reunidos en la estación de Shiizakai. Según Watanabe, “por alguna razón, hay muchas mujeres de unos 50 años entre los participantes”. Fotografía cedida por Watanabe Hiroshi.)