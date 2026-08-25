Las chanclas, un diseño tradicional japonés: los sorprendentes orígenes de un clásico playero

Las humildes chanclas son un clásico del verano y se usan en todo el mundo como calzado ligero y práctico. Surgieron de una sorprendente colaboración entre creadores de calzado de Japón y Estados Unidos, poco después de que la guerra que los enfrentó terminara. Repasamos la historia de esta sandalia emblemática.

Una colaboración nacida en la posguerra

La invención de las chanclas modernas, conocidas en Japón como bīchi sandaru, o en su forma abreviada bīsan, a partir del inglés beach sandals, se remonta al encuentro de dos hombres de Japón y Estados Unidos en los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

Uno de ellos era Ray Pastine, diseñador industrial estadounidense especializado en calzado. Tras la guerra Pastine viajó a Japón para trabajar en proyectos de reconstrucción del Cuartel General de la Comandancia Suprema de las Potencias Aliadas (GHQ, por sus siglas en inglés). Allí descubrió el calzado tradicional japonés geta y zōri, que le causó una impresión duradera. Ambos modelos incorporan tiras entre los dedos, un diseño que entonces no existía en Estados Unidos. Fascinado por su sencillez y por la facilidad para ponérselos y quitárselos, Pastine concibió la idea de convertirlos en un producto que pudiera venderse en su país.

El otro hombre era Ikuta Shōtarō, ingeniero jefe de tercera generación de Naigai Rubber Industry, una empresa con sede en Kōbe. La industria de transformación del caucho de Kōbe prosperó gracias al puerto de la ciudad, uno de los principales puntos de entrada del caucho natural. Cuando se fundó Naigai Rubber Industry en 1913, empezó a fabricar neumáticos y cámaras de aire. Durante la Segunda Guerra Mundial la empresa suministró productos al ejército japonés. En la actualidad fabrica, entre otros artículos, productos industriales de caucho, sensores de aceleración, pelotas de béisbol y de sóftbol.



Ikuta Shōtarō (izquierda) y Ray Pastine. (Imagen cortesía de Naigai Rubber Industry)

Tras la guerra, Ikuta participó en el desarrollo de bienes de consumo. Entre sus inventos figuraba un método para producir caucho esponjoso de célula cerrada.

“Justo antes de que terminara la guerra en 1945, Ikuta recibió del Ejército el encargo de reproducir el caucho empleado en los depósitos de combustible de los bombarderos militares estadounidenses”, explica Uzawa Yasuhiro, responsable del negocio de sandalias de playa en el departamento de artículos deportivos de Tokio de Naigai Rubber Industry. “Este caucho era ligero, elástico y no absorbente. Tras un largo proceso de desarrollo, Ikuta logró crear un nuevo tipo de caucho esponjoso de célula cerrada con una elevada impermeabilidad”. Después de crear este nuevo material para uso militar, Ikuta empezó a estudiar su posible aplicación a productos de uso cotidiano.



Uzawa Yasuhiro, de Naigai Rubber Industry. (© Yoshino Taichirō)

En 1951, Pastine viajó por segunda vez a Japón. Convencido de que el calzado que había visto en Japón podía convertirse en un producto para un mercado más amplio, se puso en contacto con fabricantes de geta y zōri para estudiar esa posibilidad. Sin embargo, con la guerra aún muy presente y el resentimiento hacia los estadounidenses todavía vivo, las negociaciones con varios posibles socios no avanzaron.

A través de un conocido, Pastine supo entonces de una empresa de caucho de Kōbe que disponía de una tecnología prometedora y estaba dispuesta a afrontar nuevos retos. Visitó Naigai Rubber Industry en Kōbe, donde conoció a Ikuta.

“Ikuta quería demostrar que Japón poseía una tecnología excelente pese a haber perdido la guerra, por lo que decidió aceptar la petición de Pastine de fabricar un prototipo. También intuyó que el caucho esponjoso de célula cerrada que tanto esfuerzo le había costado desarrollar podía aprovecharse en este nuevo producto”, señala Uzawa.

Chanclas de caucho que mejoran con el uso

Sin embargo, desarrollar un prototipo planteó numerosos desafíos. El anclaje interdigital rozaba y causaba molestias, mientras que el material amortiguador bajo los pies desprendía un olor similar al amoníaco que resultaba desagradable. El diseño también debía tener en cuenta las diferencias de forma y proporciones entre los pies japoneses y occidentales, por lo que se perfeccionó mediante hormas de madera.



Horma de madera creada por Pastine con una muesca en la zona donde iría el anclaje interdigital. (Imagen cortesía de Naigai Rubber Industry)

“Pastine descubrió que unas tiras más finas y largas resultaban más cómodas para los estadounidenses. Además, mientras que el anclaje interdigital de las zōri suele elevarse en ángulo recto desde la base del calzado, Ikuta modificó el diseño para inclinarlo y lograr un ajuste ceñido desde los dedos hasta el empeine. También aumentó entre dos y tres milímetros el grosor del talón para crear una pendiente que facilitara la marcha, y dio a la chancla izquierda y a la derecha una forma adaptada al contorno de cada pie”.

En 1952 quedó terminado el primer par de chanclas de caucho del mundo. Pastine bautizó el producto “Beach Walk”. Las exportaciones comenzaron en 1955 y en poco tiempo se convirtió en un éxito. Al año siguiente se vendieron 100.000 pares en Hawái en un solo mes. Según Uzawa, este éxito entusiasmó a Pastine, quien “empezó a enviar cada año tarjetas de Navidad a nuestra empresa y forjó una relación de amistad que ha perdurado en el tiempo”.



Chanclas Beach Walk de Naigai Rubber Industry. El logotipo se basa en el diseño original utilizado en el lanzamiento del producto. (© Yoshino Taichirō)

Tras el éxito del producto en el extranjero, Naigai Rubber Industry introdujo las chanclas en el mercado japonés con el nombre de Blue Dia. Se incorporaron mejoras para los usuarios japoneses, como un anclaje interdigital más grueso para prolongar su vida útil.

“La tienda Genbei de Hayama, una localidad costera de Kanagawa, fue una de las primeras en venderlas”, afirma Uzawa. “El producto sigue comercializándose en Japón con el nombre original de Beach Walk, y Genbei, convertida desde entonces en una tienda especializada en chanclas, todavía lo vende. Las sandalias de playa de Naigai son las más antiguas del mundo y, aun así, apenas hemos cambiado los métodos de fabricación ni los materiales empleados. Eso demuestra hasta qué punto el producto estaba perfeccionado desde el principio”.

Hoy el mercado ofrece chanclas de todo tipo, incluidas muchas opciones económicas. ¿Qué diferencia Beach Walk de esas alternativas baratas? Uzawa considera que el material es un factor decisivo.



Las suelas de las chanclas suelen ser más gruesas en la zona del talón. (© Yoshino Taichirō)

“La mayoría de las chanclas actuales se fabrican con poliuretano u otras resinas sintéticas, pero las Beach Walk se fabrican con caucho natural. Por eso resultan agradables al contacto con la piel. De nuevas pueden parecer algo rígidas, pero cuanto más se usan, más se amoldan a la forma de los pies. De ahí que se consideren chanclas que mejoran con el uso”.

Lejos de ser un producto para usar un solo verano y desecharlo, Beach Walk gana comodidad con el uso. Eso le ha granjeado una clientela fiel. Algunos clientes llevan el mismo par durante años, mientras que otros compran varios: reservan unos como calzado limpio de interior además de los que usan en la calle, o alternan distintos pares para tener siempre uno cómodo a mano.

En la actualidad, las chanclas Beach Walk se fabrican en una planta de Filipinas y se venden en toda Asia y otros mercados. La gama incluye Beach Walk Regular, con plantilla blanca y suela exterior marrón, y Multicolor, con una suela de tres capas. En total hay 31 combinaciones de colores, cinco de ellas incorporadas hace apenas dos años.

“Es uno de los productos insignia de nuestra empresa. Estamos convencidos de que es un calzado excelente y queremos seguir reforzando el valor de la marca a través de las redes sociales y otros medios”.



Algunas de las chanclas fabricadas por Naigai Rubber Industry. (© Yoshino Taichirō)

Recuperar la capacidad natural de caminar

Las chanclas pueden ayudar a fortalecer los músculos de los dedos y de las plantas de los pies, ya que obligan a sujetar el anclaje interdigital y la parte superior de la suela, lo que favorece las funciones naturales de agarre y equilibrio del pie. “En los últimos años han vuelto a valorarse los beneficios de usar zōri, que estimulan la función natural de agarre de los dedos”, explica Uzawa.

“Las chanclas Beach Walk facilitan la marcha gracias a que la suela es ligeramente más gruesa en el talón. Además, al hacer que el usuario se impulse agarrando el suelo con los pies al dar cada paso, contribuyen a una forma de caminar más cercana a la natural del ser humano. Estamos estudiando estas características y esperamos poder desarrollar en el futuro algo similar a un calzado de recuperación”.

La chancla moderna surgió hace ya más de 70 años, poco después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la insólita colaboración entre un diseñador estadounidense y un ingeniero japonés, pero su diseño básico apenas ha cambiado y sigue utilizándose en todo el mundo. Hoy las chanclas son un objeto tan cotidiano que casi nunca reparamos en ellas. Pero, de vez en cuando —quizá mientras tomamos el aire, de pie sobre la arena de la playa— podemos detenernos a recordar la historia de dos hombres cuya pasión unió las dos orillas de un océano y dio origen a este clásico mundial.

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: © Photo AC.)