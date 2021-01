Un día como hoy en Japón: 29 de enero

Un día como hoy en Japón

1957, un equipo de investigación japonés llega a la Antártida

La Expedición Preliminar de Investigación Antártica de Japón (posteriormente rebautizada como Primera Expedición de Investigación Antártica) desembarca en la isla de Ongul. La isla es designada como base de operaciones y se construyen varias instalaciones que reciben el nombre de “Base Shōwa”. Se incluye la palabra “preliminar” en el nombre de la expedición porque la misión que se le había encomendado era construir una base. Sin embargo, algunos miembros de la expedición deciden permanecer en la Base Shōwa y realizar investigación polar, con el vicecapitán Nishibori Eizaburō como jefe del equipo. En febrero del siguiente año, el equipo regresa junto a la Segunda Expedición de Investigación Antártica y es recibido con vítores por el pueblo japonés.

Otros hechos históricos

1934, la siderúrgica de Yahata, propiedad del Gobierno, y cinco empresas siderúrgicas del sector privado se fusionan para formar la Nippon Steel Corporation, empresa con participación pública y privada. Como mayor fabricante de acero de Japón, la empresa reinaría como líder no sólo en la industria pesada sino también en la industria manufacturera japonesa. La empresa pasó después por un complicado proceso de escisiones y fusiones. En 1950, tras la guerra, la empresa se dividió en dos compañías, Yahata Steel y Fuji Steel, como parte de la disolución del zaibatsu o conglomerado, pero se fusionaron en 1970 para formar Nippon Steel. En 2012, la empresa se fusionó con Sumitomo Metal Industries y se convirtió en Nippon Steel & Sumitomo Metal, pero en 2019, la empresa cambió su nombre a Nippon Steel Corporation.

1953, nace la cantante taiwanesa Teresa Teng, conocida por sus éxitos en japonés como “Tsugunai” (Recompensa), “Toki no nagare ni mi o makase” (Me dejo llevar por el flujo del tiempo). Interpretó estas canciones y otras populares del pasado en chino. Era popular no solo en las comunidades chinas de Taiwán, Hong Kong y Singapur, sino también en la China continental, la patria de sus padres, y por ello era conocida como la “Princesa de la canción de Asia”.

Artículo relacionado

2002, el primer ministro Koizumi Jun’ichirō destituye a la ministra de Asuntos Exteriores Tanaka Makiko. La inusual destitución de la ministra de Asuntos Exteriores, que manifestaba su deseo de seguir en el cargo, se debió a que había estado en desacuerdo con los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y con Suzuki Muneo, presidente de la Comisión de la Gestión Parlamentaria de la Cámara de Representantes, y había perturbado las deliberaciones parlamentarias. Esta dolorosa decisión se tomó con el fin de restablecer la normalidad parlamentaria, pero provocó que la simpatía por la ministra de Asuntos Exteriores Tanaka creciera y que el índice de aprobación del Gabinete cayera en picado.

2016, el Banco de Japón decide adoptar medidas de flexibilización adicionales para reducir el tipo de interés del “exceso de reservas”, es decir, la parte excesiva que supera la cantidad necesaria en los depósitos de reserva que mantienen las instituciones financieras en el Banco de Japón, a menos del 0,1 %. Esta es una de las medidas para superar la deflación y alcanzar el objetivo de una inflación del 2 %. Hay ejemplos de bancos centrales que introdujeron tipos de interés negativos en los depósitos de reserva en algunas partes de Europa, pero este es el primer intento en Japón. En la reunión de política monetaria celebrada ese mismo día, la introducción del nuevo sistema se decide por un estrecho margen de cinco votos a favor y cuatro en contra. El programa comenzó el 16 de febrero.