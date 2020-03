Un día como hoy en Japón: 10 de marzo

Un día como hoy en Japón

1945, un bombardeo aéreo sobre Tokio deja 100.000 víctimas mortales

A las 00:08, 344 aviones bombarderos B29 de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos lanzan un bombardeo sobre Tokio. Las aeronaves arrojan 1665 toneladas de artefactos incendiarios sobre barrios del este de Tokio donde se aglomeran numerosas viviendas y hay una gran densidad de población, y estas zonas se transforman en un mar de fuego. 100.000 personas perecen en esta ofensiva y arden 270.000 viviendas, dejando a un millón de tokiotas sin hogar. Se cree que en este ataque se destruyó una cuarta parte de todos los edificios de Tokio. Estados Unidos puso en marcha los ataques aéreos sobre el territorio japonés después de completar la construcción de una base para las fuerzas aéreas en las islas Marianas en noviembre de 1944. En el bombardeo de Tokio del 10 de marzo, el ejército estadounidense, que hasta entonces solo había tenido como objetivo instalaciones militares, demostró que también podía lanzar ataques indiscriminados contra la población civil. Tokio recibió en total 105 ataques aéreos desde entonces, siendo los de mayor escala los del 13 de abril y el 25 de mayo además del ataque del 10 de marzo. En 1990 Tokio declaró esta fecha como el Día de la Paz de Tokio, una jornada en la que se celebra una ceremonia en memoria de las víctimas y cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de la paz

Otros hechos históricos

1928, nace en Kurumazaka-machi, en el distrito de Shitaya de Tokio (hoy en Ueno, en el distrito de Taitō) el popular actor Atsumi Kiyoshi (cuyo nombre real era Tadokoro Yasuo), protagonista de la serie de películas Otoko wa tsurai yo. Atsumi trabajó como comediante en varios teatros de Asakusa y debutó en la televisión en 1959. En 1968 interpreta al protagonista del serial de Fuji TV Otoko wa tsurai yo del director Yamada Yōji. Al año siguiente, 1969, el director Yamada estrena una película basada en esta serie. En total, Atsumi interpreta a Kuruma Torajirō (Tora-san, el vendedor ambulante) en 49 títulos. El actor se convirtió así en la imagen eterna de Tora-san. El 4 de agosto de 1996 Atsumi muere a los 68 años. El Gobierno le concede la Medalla de Honor del Pueblo a título póstumo el mismo año, el 3 de septiembre. En diciembre de 2019 se estrena el 50.º filme de la serie, Otoko wa tsurai yo: okaeri, Tora-san.

Artículo relacionado

1975, entra en funcionamiento la ampliación de la línea del tren bala Shinkansen de San’yō entre Okayama y Hakata. De esta forma, esta línea queda unida con la del Shinkansen de Tōkaidō en la estación de Shin-Osaka y comienzan a funcionar los trenes directos entre Tokio y Hakata. Ambos trenes bala son denominados como el Shinkansen de Tōkaidō-San’yō. Gracias al uso de túneles y viaductos se consigue tender una línea prácticamente directa, lo que permite que el tren alcance una velocidad máxima de 300 km/hora. Los trenes de la serie 0, en el momento de la inauguración de este tramo, conectan las estaciones de Shin-Osaka y Hakata en tres horas y 44 minutos.

En abril de 1987, con la división y privatización de la Compañía de Ferrocarriles de Japón, JR Oeste hereda el Shinkansen de San’yō e introduce nuevos modelos de tren que permiten realizar el trayecto a mayor velocidad. En 2017, los trenes “Nozomi” de la serie N700A desarrollados junto a JR Tōkai permiten acortar el tiempo de viaje entre Shin-Osaka y Hakata a dos horas y 21 minutos. En marzo de 2020 se renuevan los horarios y todos los trenes “Nozomi” directos desde Tokio pasan a ser de la serie N700A, hasta 6 trenes cada hora. Estos trenes, que compiten con los vuelos entre Tokio e Hiroshima, logran hacer este trayecto en 3 horas y 55 minutos, rompiendo la barrera de las 4 horas.

1999, la cantautora Utada Hikaru lanza su primer álbum, First Love, que se convierte en el CD más exitoso de la historia de Japón con 7.650.000 copias vendidas. Aunque hoy existen otros formatos y el CD se ha convertido en un medio obsoleto, Utada Hikaru aún sigue ostentando este récord y se dice que no será superado jamás. El 9 de diciembre de 1998 logró vender 2.000.000 de copias de su single Automatic/time will tell, alcanzando una nueva marca histórica. Utada Hikaru logró convertirse en una de las artistas más exitosas del país con tan solo 15 años.

Artículo relacionado