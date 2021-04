Un día como hoy en Japón: 11 de abril

Un día como hoy en Japón

1999, Ishihara Shintarō gana por primera vez las elecciones a gobernador de Tokio

Ishihara Shintarō gana por primera vez las elecciones a gobernador de Tokio. Aoshima Yukio, que se esperaba que buscara un segundo mandato, anunció el 1 de febrero que no presentaría su candidatura a gobernador, y los principales candidatos se anunciaron a finales de ese mes. Ishihara hizo pública su candidatura el 10 de marzo, justo antes de la fecha de publicación de las elecciones. Gana las elecciones con 1,66 millones de votos, superando a Hatoyama Kunio (respaldado por el Partido Democrático de Japón), Masuzoe Yōichi, Akashi Yasushi (respaldado por el Partido Liberal Democrático y Kōmeito) y Kakizawa Kōji. Se presentó sin éxito a las elecciones a gobernador de Tokio en 1975. Este es su segundo intento de ganarlas. Entre las políticas que aplica en su primer mandato figura la ordenanza de control de vehículos diésel. Será elegido cuatro veces consecutivas y dimitirá a mitad de su cuarto mandato.

800 (14 de marzo, año 19 de la era Enryaku), el monte Fuji entra en erupción. Según el Nihon Kiryaku (es un texto histórico que alberga extractos de las Seis Historias Oficiales del antiguo Japón y hechos históricos hasta 1036), desde este día hasta el 18 de abril se produce una erupción a gran escala durante un mes. Dos años después, el 8 de enero del año 21 de la era Enryaku, se registra otra erupción. Como resultado, la carretera de Ashigara, en la provincia de Sagami, es cerrada temporalmente, y en su lugar se utiliza la carretera de Hakone durante un año, desde el 19 de mayo hasta el año siguiente.

1889, se inaugura el primer tramo del Ferrocarril de Kōbu, que más tarde se convertirá en la Línea Chūō. En aquella época se hacían cuatro viajes de ida y vuelta al día entre Shinjuku y Tachikawa (27,2 km). Las estaciones que abrieron al mismo tiempo fueron Nakano, Sakai (ahora Musashi Sakai), Kokubunji y Tachikawa. La estación de Shinjuku ya estaba en funcionamiento, y los Ferrocarriles Nippon explotaban una línea hasta la estación de Shinagawa, que forma parte de la actual línea Yamanote. El tramo entre Tachikawa y Hachiōji (9,72 km) será inaugurado el 11 de agosto de ese año.

1959, Oh Sadaharu, de los Gigantes de Yomiuri, que se había incorporado al equipo procedente del Instituto Waseda Jitsugyo, participa en el partido inaugural contra los Kokutetsu. En tres turnos de bateo contra el lanzador Kaneda Masaichi, no logra ningún hit (dos ponches y un base por bolas). Al igual que Nagashima Shigeo, que fue ponchado en cuatro turnos seguidos en el primer partido del año anterior, Oh recibe un bautismo severo profesional de parte del as de los Kakutetsu.

1988, Sakamoto Ryūichi, encargado de la música de la película de Bernardo Bertolucci El último emperador, se convierte en el primer japonés en ganar el premio de la Academia a la mejor partitura original, que le es entregado en este día. Su álbum de banda sonora, junto con la música utilizada en la película, es muy aclamado en todo el mundo. El último emperador se basa en Aisin-Gioro Pu Yi, el último emperador de la dinastía Qing que luego se convirtió en emperador de Manchuria. Cuando la película se estrenó en 1987, fue un gran éxito también en Japón. Gana el premio junto con otros dos compositores que participaron en la película.

