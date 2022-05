Un día como hoy en Japón: 1 de mayo

Un día como hoy en Japón

2019, el nuevo emperador asciende al trono y comienza la era Reiwa

El príncipe heredero Naruhito asciende al trono como el 126.º Emperador de Japón de acuerdo con la Ley de Disposiciones Especiales de la Ley de la Casa Imperial sobre la Abdicación del Emperador y otras cuestiones. La nueva era es bautizada como “Reiwa”, de acuerdo con la Ley de Nombres de las Eras y el Decreto sobre el Cambio de la Era. Por la mañana, en el Salón de los Pinos del Palacio Imperial, se celebran la ceremonia de sucesión de los tesoros imperiales y los sellos (Kenji tō shōkei no gi) y la ceremonia de primera reunión con el pueblo (Sokui-go chōken no gi), ambas como actos de Estado del Emperador. En la ceremonia de la primera reunión con el pueblo, el Emperador dice: “Cuando pienso en la importante responsabilidad que asumo, me embarga una sensación de solemnidad”.

1837, Ōshio Heihachirō, cabecilla de una rebelión, es acorralado y se suicida

Ōshio Heihachirō, líder de una rebelión que exige al shogunato que ayude al pueblo durante una grave hambruna, se suicida tras verse acorralado. Ōshio, un antiguo funcionario de la Oficina del Magistrado de Osaka Higashimachi, estaba entonces jubilado. Después de que las repetidas peticiones de ayuda a la oficina del magistrado fueran desatendidas, dirigió a un grupo de campesinos y habitantes empobrecidos para que se alzaran en armas contra el shogunato. Estos atacaron las casas de los comerciantes ricos que habían acumulado sus fortunas gracias al aumento del precio de arroz, y les prendieron fuego para destruir sus posesiones. La rebelión fue sofocada por las tropas del shogunato del castillo de Osaka, pero un fuerte viento provocó un incendio que quemaría 20.000 casas, una quinta parte de Osaka. La rebelión, iniciada por un antiguo funcionario gubernamental, sacudió enormemente el régimen feudal y provocó revueltas locales.

1877, durante la Rebelión de Satsuma se crea Hakuaisha, predecesora de la cruz roja japonesa

Sano Tsunetami, un miembro del Senado que estudió medicina en Osaka Tekijuku, funda Hakuai-sha (predecesora de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa) para socorrer a los heridos de la Rebelión de Satsuma. Cuando Tsunetami vio la devastación en Kumamoto, el campo de batalla, solicitó al príncipe Arisugawa Taruhito, comandante en jefe de las fuerzas gubernamentales, la creación de Hakuai-sha para proporcionar atención médica tanto a los aliados como a los enemigos, y ese mismo día se le concedió el permiso (documento fechado el 3 de mayo). Se reclutaron médicos y enfermeros de todo el país para llevar a cabo las labores de socorro en Kumamoto, adonde fueron llevados los heridos. Hakuai-sha recibió el respaldo de la familia imperial, incluyendo una donación de 1.000 yenes en oro del Emperador Meiji. En 1887, Hakuai-sha cambió su nombre por el de Sociedad de la Cruz Roja Japonesa y Sano se convirtió en su primer presidente.

1946, se celebra el primer Día del Trabajo tras el fin de la guerra

En este día, al año siguiente de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, se celebra por decimoséptima vez en Japón el Primero de Mayo, fiesta de los trabajadores, bajo el lema “Que nos dejen comer para poder trabajar”. Tras la imposición de la ley marcial por el estallido del Incidente del 26 de febrero, la Oficina de Seguridad del Ministerio del Interior publicó el 19 de marzo de 1936 una carta sobre el control de las reuniones y otros movimientos con el objetivo de mantener el orden público y también se prohibió el Primero de Mayo. Once años después, volvió a celebrarse esta festividad.

1948, se establece la Guardia Costera

Se crea la Guardia Costera. Cuando la antigua armada se disolvió después de la guerra, la costa japonesa se convirtió en una zona sin ley en la que el contrabando, la inmigración ilegal y la piratería se convirtieron en algo habitual. El Cuartel General de la Comandancia Suprema de las Fuerzas Aliadas, que bloqueó los movimientos de rearme, reconoció la necesidad de adoptar medidas de seguridad marítima. La Guardia Costera de Japón se creó como una organización civil encargada de la seguridad, el salvamento y el mantenimiento del tráfico en alta mar, basándose en el modelo de la Guardia Costera de EE. UU., como un departamento externo del Ministerio de Transporte (actual Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo).

1956, una encefalopatía de causa desconocida se convierte en la confirmación oficial de la enfermedad de Minamata

El director del hospital adjunto a la planta de Minamata de New Japan Nitrogenous Fertiliser (ahora JNC) en la ciudad de Minamata, prefectura de Kumamoto, informa de la aparición de pacientes con síntomas de encefalopatía al Centro de Salud de Minamata. Esta fecha es designada como el “día de la confirmación oficial de la enfermedad de Minamata”. El 21 de abril acudió al hospital una niña de cinco años con una encefalopatía grave de causa desconocida. Fue ingresada el 23 de abril.

