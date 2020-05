Un día como hoy en Japón: 19 de mayo

Un día como hoy en Japón

1952, Shirai Yoshio se convierte en el primer campeón de boxeo japonés

En un cuadrilátero instalado en el estadio Kōrakuen de Tokio, el boxeador japonés Shirai Yoshio (1923-2003) vence por puntos al estadounidense Salvador “Dado” Marino, haciéndose con el título mundial de peso mosca. De esta forma se convierte en el primer japonés que logra un título mundial de boxeo profesional, una gesta que hace soñar y alienta a muchos japoneses durante la posguerra. Mientras entrenaba en un gimnasio de Ginza, en Tokio con el objetivo de convertirse en boxeador, Shirai fue descubierto por Alvin R. Cahn, un biólogo estadounidense y entrenador de boxeadores que trabajaba para la Comandancia Suprema de las Fuerzas Aliadas. Bajo la dirección de Cahn, Shirai consigue en 1949 hacerse con los títulos nacionales de peso mosca y peso gallo. Poco después logra convertirse en campeón mundial, un título que defiende en cuatro ocasiones hasta que es destronado en 1954 por el argentino Pascual Pérez. En 1955 vuelve a ser derrotado en un combate de revancha y decide anunciar su retirada del deporte.

Otros hechos históricos

1854, Sakuma Shōzan es arrestado por el intento frustrado de Yoshida Shōin de viajar como polizón en los barcos del comodoro Perry

Sakuma Shōzan es arrestado al fracasar el plan del intelectual Yoshida Shōin de viajar como polizón a los Estados Unidos en los barcos negros del almirante Mathew C. Perry. Tras conocer la derrota de China por el imperio británico en la Guerra del Opio, Shōzan teme que Europa y los Estados Unidos puedan arrollar militarmente al extremo oriente. Por ello abriga la idea de que, para hacer frente a la amenaza de Occidente, Japón debe introducir primero su ciencia y tecnología, y sugiere con este fin a Shōin viajar como polizón para “aprender de las potencias occidentales”. Tras mudarse a la provincia de Matsushiro, donde permanece bajo arresto domiciliario después de ser arrestado, Shōzan ocupa su tiempo en leer concienzudamente libros que contienen los saberes de Occidente. En 1864, al terminar su arresto, el bakufu le ordena viajar a Kioto. No obstante, es asesinado por un grupo leal al Emperador bajo el pretexto de que se había unido a las potencias extranjeras y pretendía abrir el país.

1946, vuelve a celebrarse el torneo de béisbol de universidades por primera vez desde el fin de la guerra

El Torneo de Béisbol de Seis Universidad de Tokio, suspendido desde 1943 por el recrudecimiento de la Guerra del Pacífico, se reanuda con los partidos de liga de primavera. No obstante, ya no se trata de una liga con un sistema de puntos por victorias, sino que se convierte en un campeonato con eliminatorias basadas en un solo partido. En este período los partidos no pueden celebrarse en el estadio Jingū, considerado la “tierra santa” del béisbol de universidades, puesto que esos terrenos están ocupados por la Comandancia Suprema de las Fuerzas Aliadas. En su defecto, la primera parte de los encuentros se celebra en el estadio Kamiigusa del distrito de Suginami de Tokio, y la segunda parte en el estadio Kōrakuen. La Universidad Keiō se convierte en la primera campeona del torneo en la posguerra. La Universidad de Tokio será la subcampeona, el mejor puesto que ha alcanzado hasta el momento.

1956, crean la Agencia de Ciencia y Tecnología del Gobierno

Establecen la Agencia de Ciencia y Tecnología como una oficina externa del Gabinete. Este organismo tiene como objetivo avanzar en la investigación y el desarrollo de las tecnologías de vanguardia relacionadas con la energía nuclear y la exploración aeroespacial, entre otros campos. El ministro de Asuntos Internos asume el cargo de director de esta agencia, un puesto que compagina con el de presidente de la Comisión de la Energía Nuclear del país. Como organismos adjuntos, se establecen centros de investigación de tecnologías aeroespaciales, materiales metálicos, radiología, tecnologías para la prevención de desastres, materiales inorgánicos y políticas científicas y tecnológicas, así como una Comisión de Radiología. Con la reorganización de los ministerios ocurrida en 2001, la agencia se fusiona con el Ministerio de Educación y Cultura, dando lugar al actual Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología.

2018, El director Koreeda Hirokazu gana la Palma de Oro en Cannes con la película Manbiki kazoku

Durante la 71.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes el director Koreeda Hirokazu gana la Palma de Oro, el máximo galardón de este certamen, con el filme Manbiki kazoku (Un asunto familiar). La película, en cuya producción el director Koreeda dedica cerca de nueve años, cuenta una historia basada en una familia que no notificó el fallecimiento de su madre y continuó recibiendo de forma fraudulenta su pensión. Es la primera película japonesa que obtiene la Palma de Oro en 21 años desde que lo hiciera el filme Unagi (La anguila) de Imamura Shōhei en 1997, y el quinto director japonés que consigue este galardón.

