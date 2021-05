Un día como hoy en Japón: 29 de mayo

Un día como hoy en Japón

1973, el director de Defensa Masuhara dimite por un problema con un informe interno para el Emperador

Masuhara Keikichi, ministro de Estado de Defensa, dimite para asumir la responsabilidad por su informe interno al Emperador. Este tipo de informes no oficiales al Emperador tratan las políticas nacionales, y su contenido no debe ser divulgado. En una conferencia de prensa el 28 de abril, Masuhara dijo que había hecho un informe interno para el Emperador Shōwa sobre “cuestiones de defensa por el momento” y que el Emperador le había “animado” a “manejarla bien adoptando los puntos buenos y no imitando los malos de los antiguos militares, porque la defensa de la nación es importante”. Se dice que su dimisión al día siguiente fue una destitución de facto por parte del primer ministro Tanaka Kakuei, que temía que lo revelado se convirtiera en una cuestión política.

Otros hechos históricos

1937, nace Misora Hibari

Misora Hibari (nombre real: Katō Kazue) nace en Yokohama, en la prefectura de Kanagawa. En diciembre de 1946 participa en el festival de música de aficionados Nodo Jiman de la NHK, cantando canciones populares del momento, pero es tan portentosa que los jueces se quedan contrariados y no hacen sonar la campana para señalar que ha ganado. En 1949, hace su debut discográfico con Kappa Boogie Woogie. Desde entonces, graba más de 1.500 canciones y suma innumerables éxitos, como Yawara, Kanashī sake (Sake triste) y Kawa no nagare no yōni (Como el fluir del río). Se mantuvo en la vanguardia del mundo de la canción japonesa hasta su muerte en 1989. En julio de ese mismo año, tras su muerte, se convirtió en la primera mujer en recibir la Medalla Nacional de Honor por “dar sueños y esperanzas a la nación a través de su sincera devoción al canto”.

1952, el FMI y el Banco Mundial aprueban la adhesión de Japón

El Fondo Monetario Internacional, que presta divisas a los países con balanzas de pagos deterioradas, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que presta fondos a los países en desarrollo para mejorar las infraestructuras y otros fines, aprueban la adhesión de Japón y emiten sus cartas oficiales de invitación. El 13 de agosto de ese mismo año, las dos organizaciones firman el acuerdo de adhesión en su sede de Washington D.C., y Japón pide prestado al Banco Mundial un total acumulado de 8.600 millones de dólares para 1966. Los fondos se utilizaron para la construcción del Tōkaidō Shinkansen y la autopista metropolitana de Tokio en preparación de los Juegos Olímpicos de 1964.