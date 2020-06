Un día como hoy en Japón: 4 de junio

Un día como hoy en Japón

1716, el bakufu de Edo anuncia la denominación de las Cinco Rutas de Edo

Siguiendo la recomendación del erudito del confucianismo Arai Hakuseku, el bakufu anuncia la denominación de las Cinco Rutas de Edo, entre las que se encuentran las vías de Tōkaidō, Nakasendō, Nikkō Dōchū y Kōshū Dōchū. La ruta del Tōkaidō recorre buena parte del país cerca de la costa del Océano Pacífico, por lo que se escribe con un carácter que indica el mar. La ruta Nakasendō recibe este nombre porque se encuentra en la mitad (naka) de la ruta Tōsendō (del este). Las dos provincias de Nikkō (Shimotsuke) y Kai, por las que pasan las rutas Nikkō y Kōshū respectivamente, no tienen acceso al mar, por lo que las rutas se denominan Dōchū. Aunque no se menciona a Ōshū, se considera a Ōshū Dōchū al igual que Nikkō Dōchū y Kōshū Dōchū. No obstante, estos nombres no se establecen de forma oficial, y los documentos oficiales emitidos poco después del anuncio de estos incluyen también una nota con la denominación Ōshū Kaidō.

1879, el santuario Shōkonsha pasa a llamarse santuario de Yasukuni

El santuario Shōkonsha, situado en la zona de Kudan de Tokio, se convierte en un centro de culto de la categoría máxima especial y pasa a llamarse santuario de Yasukuni. Se temía que “Shōkon” pudiera entenderse como “el lugar donde los dioses son invitados temporalmente a un festejo”, por lo que se optó por “Yasukuni” (país en calma). En el Shōkonsha de Tokio se consagraron las almas de los soldados caídos luchando en el lado imperial en la Guerra Boshin. Desde entonces, las almas de todos los caídos en batalla son veneradas en el santuario de Yasukuni. El santuario fue convertido en uno de la categoría máxima especial cuyas deidades son importantes personalidades que realizaron hazañas bélicas por el país. Hasta la abolición de las categorías de los santuarios en 1946, tras finalizar la Guerra, Japón contaba con 28 santuarios de esta categoría, empezando por el santuario Minatogawa de Kobe donde se consagraba a Kusunoki Masashige.

1968, la Zen Nihon Joshi Puroresu se independiza de la Federación Japonesa de Lucha Libre Femenina

La Zen Nihon Joshi Puroresu se separa de la Federación Japonesa de Lucha Libre Femenina y se establece como una empresa independiente. En 1967 se unificaron todos los grupos de lucha libre femenina en Japón en una federación, pero los conflictos internos provocaron una nueva separación y la puesta en marcha de la Zen Nihon Puroresu. Entre sus luchadoras más populares estaban Mach Fumiake, que a sus 16 años se convirtió en campeona individual de la Federación Mundial de Lucha Libre Femenina; y Jackie Satō y Maki Ueda, conocidas como “Beauty Pair”, que ganaron el Campeonato Mundial de Parejas (World Tag Team Championship). Estas luchadoras a menudo eran también cantantes, una actividad que les permitía ampliar su base de aficionados. La Zen Nihon Joshi Puroresu se disolvería en 2005.

2013, el llamado “DJ Police” se convierte en una sensación en Shibuya

La selección de fútbol de Japón se clasifica para la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014 en el último partido de la ronda clasificatoria de Asia contra Australia que se celebra en el Estadio de Saitama. Tras el partido, los fanáticos toman el cruce frente a la estación de JR Shibuya para celebrar la victoria. En medio del bullicio, un miembro de la policía desplazada hasta el lugar para evitar disturbios se dirige a la multitud desde lo alto de uno de los vehículos y dice a través del micrófono: “Ustedes son el jugador número doce. Jueguen en equipo como los miembros de la selección y circulen con cautela”. Esta peculiar forma de dirigir la muchedumbre sin que se produzca ningún incidente hace que se le conozca popularmente como “DJ Police”.