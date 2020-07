Un día como hoy en Japón: 6 de julio

Un día como hoy en Japón

2003, Sugiyama Ai gana el Campeonato de Wimbledon en la modalidad de dobles

La tenista japonesa Sugiyama Ai gana junto a la belga Kim Clijsters la modalidad de dobles del Campeonato de Tenis de Wimbledon. Es la segunda victoria consecutiva que Sugiyama logra en los cuatro grandes torneos internacionales de tenis después de vencer en el Abierto de Francia en junio, y la primera vez en tres años que se coloca en el número 1 de la clasificación mundial de dobles desde el 2000. Es además la primera jugadora japonesa en los últimos 28 años que se alza con la victoria en la modalidad de dobles femenina en el Abierto del Reino Unido desde que lo hiciera Sawamatsu Kazuko en 1975.

Otros hechos históricos

1925, finaliza la construcción del auditorio Yasuda en la Universidad de Tokio

Finaliza la construcción del gran salón de actos de la Universidad Imperial de Tokio (hoy Universidad de Tokio), erigido gracias a las donaciones de Yasuda Zenjirō, el fundador del zaibatsu (conglomerado de empresas que ejercen amplias actividades económicas) Yasuda. Las buenas acciones de este empresario, que realizaba a menudo donaciones de forma anónima, no eran conocidas entre la sociedad. Esto motivó que se le confundiera con un capitalista sin escrúpulos que no compartía su riqueza, una de las razones por las que en 1921, antes de que finalizaran las obras del auditorio, fue asesinado en su residencia de la localidad de Ōiso. Aunque la idea inicial era que el salón de actos no llevara ningún nombre, finalmente decidieron llamarlo auditorio Yasuda en su honor.

1950, la Bolsa de Tokio registra un mínimo histórico en la posguerra

El valor promedio ajustado de las acciones se coloca en su punto más bajo en la Bolsa de Tokio con un precio de 85,25 yenes por acción. Aunque la Bolsa de Tokio comenzó a realizar oficialmente este cálculo el 7 de septiembre de ese mismo año, calculó el valor promedio retrocediendo al 16 de mayo de 1949, cuando se habían reanudado las actividades de compraventa de activos. A pesar de que el valor más bajo es retroactivo, su caída se atribuye a la recesión derivada de las medidas de ajuste fiscal y monetario que impulsó el asesor económico de la Comandancia Suprema de las Fuerzas Aliadas Joseph Dodge.

1958, se celebra el primer Gran Torneo de Sumo en Nagoya y se establece el sistema de seis torneos anuales

El primer Gran Torneo de sumo de Nagoya comienza en el Gimnasio de Kanayama. Junto al Gran Torneo de Kyūshū (que se celebra en Fukuoka) introducido en noviembre del año anterior, Nagoya se convierte en el sexto lugar de celebración de un torneo anual de sumo. El luchador Wakanohana se convierte en el primer campeón de este torneo. Tras su segunda victoria en el torneo de enero de ese año había sido promocionado a yokozuna. En el último día del campeonato logra vencer a su principal contendiente, el yokozuna Tochinishiki. Esta rivalidad, que da origen a la llamada “era Tochi-Waka”, hace que la popularidad del sumo aumente.

2018, ejecutan al líder del Aum Shinrikyō Asahara Shōko y a seis exmiembros de la secta

Ministerio de Justicia ejecuta al exlíder de la secta de la Verdad Suprema (Aum Shinrikyō) Asahara Shōko, cuyo verdadero nombre es Matsumoto Chizuo, y a otros seis exmienbros de su organización condenados por una serie de atentados entre los que estaba el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Son los primeros reos ejecutados de un total de 13 exmiembros de esta secta condenados a muerte por los mismos atentados.

2019, registran “El conjunto de kofun de Mozu-Furuichi: túmulos del antiguo Japón” en la lista del Patrimonio de la Humanidad

La UNESCO registra “El conjunto de kofun de Mozu-Furuichi: túmulos del antiguo Japón”, entre los que se encuentra el sepulcro del emperador Nintoku, una de las tumbas más grandes del mundo, en su lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estos túmulos, que guardan los restos de los antiguos monarcas del archipiélago nipón, fueron construidos entre la segunda mitad del siglo IV y la segunda mitad del siglo V. La UNESCO registra 49 de estos túmulos situados en 45 emplazamientos de las ciudades de Sakai, Habikino y Fujiidera en el sur de la prefectura de Osaka. El sepulcro del emperador Nintoku, del tipo de ojo de cerradura, mide 486 metros de largo. Su parte delantera mide además 305 metros de largo y tiene una altura de 33 metros, y el diámetro del círculo del ojo de cerradura es de 250 metros y tiene una altura de 35 metros.

