Un día como hoy en Japón: 13 de agosto

Un día como hoy en Japón

1999, Japón promulga una ley sobre la bandera hi-no-maru y el himno Kimigayo

Se promulga y entra en vigor una ley relativa a la bandera y el himno nacionales. El Gobierno, no obstante, aclara que la ley no impone la obligación de izar la bandera nacional ni a cantar el himno. No obstante, tras la entrada en vigor de la ley, se pide de forma más insistente que cada centro educativo del país la tenga en cuenta. En 2003, la Junta de Educación del Gobierno Metropolitano de Tokio emite un comunicado pidiendo el cumplimiento de la ley, y para la primavera del año siguiente 250 profesores son sancionados por no acatarla. También ese mismo año, en la prefectura de Kanagawa, se registran los nombres de los profesores que se niegan a izar la bandera o cantar el himno. En las prefecturas de Osaka, Hiroshima y Fukuoka, piden a los centros que comprueben si hay escolares que se niegan a ponerse en pie durante el izado de la bandera o el himno.

Otros hechos históricos

1904, Katsurada Fujirō descubre el Schistosoma japonicum

El profesor Katsurada Fujirō (1867-1946), de la Escuela Vocacional de Medicina de Okayama (Hoy, Facultad de Medicina de la Universidad de Okayama) descubre el Schistosoma japonicum y lo inscribe en el boletín oficial número 6337. Al tratarse de un parásito del tipo platelminto que vive en los vasos sanguíneos y que ha sido hallado en el país, es bautizado como una nueva especie de Schistosoma propio de Japón. Este hallazgo es anunciado también en alemán, por lo que pronto recibe el reconocimiento de la comunidad científica mundial. El Schistosoma japonicum es responsable de la cirrosis hepática que conduce a la muerte en países de Asia Oriental y del Sudeste Asiático. Se cree que los casos de esquistosomiasis se redujeron súbitamente después de la guerra debido al desarrollo de las tierras de cultivo y a la reducción del número de Oncomelania hupensis, un molusco gasterópodo responsable de muchas infecciones parasitarias. Desde 1978 no se han vuelto a registrar casos.

1926, se aprueban las patentes relativas a la antena de Yagi, utilizada por EE. UU. en los radares

El profesor de la Universidad Imperial de Tōhoku Yagi Hidetsugu (1886-1976) obtiene una patente tecnológica para captar ondas altamente direccionales. Yagi continuó investigando esta tecnología previendo que sería el pilar de las emisiones y recepciones en onda corta (HF, del inglés High Frequency) y en frecuencia muy alta (VHF, del inglés Very High Frequency), y presentó varias tesis sobre la producción de onda corta o la medición de las longitudes de onda naturales a través de la onda corta. Estas teorías se convierten en los fundamentos de la invención de la “antena direccional”, también conocida como “antena Yagi”, que se utiliza en las emisiones televisivas, y es inscrita en el registro de patentes con el número 69115. Por ello la Agencia de Patentes seleccionó a Yagi como “Uno de los 10 grandes inventores de Japón”. El Japón de preguerra no fue capaz de ver el valor de este avance, y por ello sufrió una desventaja durante la Guerra del Pacífico, ya que el ejército estadounidense conocía la tecnología de radar basada en las investigaciones de Yagi y la aprovechó durante sus ofensivas.

1952, Japón se adhiere al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial

Japón pasa a formar parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (posteriormente, Banco Mundial), dos organismos de las Naciones Unidas cuyo objetivo es garantizar la estabilidad financiera internacional. El FMI se establece con el objetivo de dar estabilidad al tipo de cambio. De esta forma, la ayuda extranjera para los países cuyo balance internacional se ha deteriorado notablemente puede entregarse en forma de préstamos en monedas extranjeras. El Banco Mundial ofrece préstamos a los países en desarrollo, y uno de sus beneficiarios es Japón, que de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 1964 destina parte de ese dinero a la construcción del Shinkansen de Tōkaidō y de autopistas.

1965, fallece Ikeda Hayato, el exprimer ministro que prometió “doblar los ingresos”

Ikeda Hayato, el primer ministro que condujo a Japón por la vía del crecimiento económico acelerado, fallece a la edad de 65 años. Ikeda se introdujo en la esfera política tras ejercer como viceministro del Ministerio de Hacienda. Cuando apenas lleva un año en el cargo, es nombrado Ministro de Hacienda por el Gabinete de Yoshida Shigeru y desde ese puesto dirige la política económica y monetaria del Gobierno. También fue objeto de críticas después de que se tergiversara una de sus respuestas y se diera a entender que había sugerido que los pobres “comieran cebada”. Después de la dimisión del primer ministro Kishi Nobusuke tras los disturbios por la firma del Tratado de Seguridad entre Japón y los Estados Unidos, Ikeda es aupado a la presidencia del Partido Liberal Democrático con la ayuda de Yoshida, y toma posesión del cargo de primer ministro en 1960. Ikeda promueve el “Plan para doblar los ingresos”, con el que pretende espolear un desarrollo económico centrado en la demanda privada. Asimismo, pone un gran empeño en la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, y anuncia que se retira de su cargo un día después de la ceremonia de clausura.

1986, lanzan el cohete experimental H-I

Lanzan el cohete experimental H-I desde el Centro Espacial de Tanegashima. El H-I es un cohete de tres etapas desarrollado para permitir la puesta en órbita de satélites japoneses en la segunda mitad de la década de 1980. No obstante, el cohete experimental que se lanza este día es de dos etapas y lleva a bordo el satélite geodésico pasivo Ajisai, cuyo objetivo es medir el rendimiento de los cohetes, y el satélite Fuji-I, el primero de Japón destinado a la radioafición. Entre 1986 y 1992 se lanzan nueve cohetes H-I, cuyo éxito contribuye al desarrollo de los cohetes H-II.

2001, Koizumi Jun’ichirō es el primer mandatario japonés que visita el Santuario de Yasukuni tras tomar posesión de su cargo

El primer ministro Koizumi Jun’ichirō visita el Santuario de Yasukuni tras tomar posesión de su cargo. Es la primera vez en cinco años que un primer ministro en el cargo visita este santuario asociado con el militarismo nipón. Durante las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático, Koizumi ya había anunciado que visitaría “sin falta” Yasukuni el 15 de agosto, en el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, si salía elegido primer ministro. No obstante, debido a las críticas internas y externas, especialmente las recibidas por parte de China y Corea del Sur, decide adelantar dos días su visita. Aun así, este acto hace que China proteste enérgicamente. Koizumi seguirá visitando cada año el santuario, y en 2006 cumple su promesa de acudir a Yasukuni el 15 de agosto.

2008, Ōta Yūki consigue la medalla de plata en esgrima en los JJ. OO. de Pekín

El deportista Ōta Yūki obtiene la medalla de plata en la competición de esgrima, en la categoría de florete individual, tras caer derrotado por 9 a 15 ante el alemán Benjamin Kleibrink durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Es el primer medallista olímpico japonés de esgrima.