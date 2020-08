Un día como hoy en Japón: 25 de agosto

Un día como hoy en Japón

1958, sale a la venta el Chicken Ramen, los primeros fideos instantáneos del mundo

Andō Momofuku (1910-2007), fundador de Nissin Foods, lanza al mercado los primeros fideos instantáneos del mundo, el Chicken Ramen. Este producto, que se puede comer en dos minutos tras ponerlo en agua hervida, llega a ser conocido como el “ramen mágico”. Una bolsa (equivalente a una ración para una persona) se vende al principio por 35 yenes, un precio que no era considerado barato en la época. No obstante, este producto se ve impulsado por el boom de los alimentos instantáneos y sus ventas se disparan. El número de nuevas empresas que comienzan a vender productos similares crece rápidamente y para 1961 hay al menos 70 de ellas en el mercado del ramen instantáneo que se ven envueltas en una feroz competencia.

Otros hechos históricos

1894, el bacteriólogo Kitasato Shibasaburō descubre la bacteria de la peste

El bacteriólogo Kitasato Shibasaburō (1852-1931) descubre la bacteria responsable de la enfermedad de la peste. Su revolucionario hallazgo es publicado en la revista británica de medicina The Lancet. Kitasato se topa con esta bacteria por primera vez el 14 de junio mientras investiga, como enviado del Gobierno, un brote de peste en Hong Kong. El día 20 de ese mismo mes, un poco más tarde que Kitasato, el suizo con nacionalidad francesa Alexandre Yersin descubre también la bacteria en Hong Kong. Yersin envía sus resultados al Instituto Pasteur, que los publica en su informe anual en septiembre. Ambos investigadores descubren el origen de esta enfermedad, la peste, que había acabado con la vida de más de 100 millones de personas durante dos pandemias en el pasado y había vuelto a surgir por tercera vez en Hong Kong.

1919, se funda el Banco Mitsubishi

El Grupo Mitsubishi funda como una de las empresas principales de su conglomerado el Banco Mitsubishi, el antecesor principal del que hoy es el Banco Mitsubishi UFJ. En 1880 la Empresa Mitsubishi de Transporte de Correos Postales en Barco de Vapor establece una tienda de cambio de divisa que más tarde, en 1895, pasa a ser el departamento de banca de Mitsubishi. Finalmente, es establecido como la Sociedad Anónima del Banco de Mitsubishi heredando el negocio de dicho departamento. Esta entidad sirve como apoyo financiero del zaibatsu Mitsubishi antes de la guerra y para el desarrollo del grupo Mitsubishi al terminar la Segunda Guerra Mundial.

1931, el aeródromo de Tokio abre en Haneda

Abre en Haneda el aeródromo de Tokio, el primer lugar especializado en la aviación privada de Japón. Al principio este aeródromo solo cuenta con una pista de aterrizaje de 300 metros. En 1939 se completa la primera obra de ampliación, con la que se añaden dos nuevas pistas de 800 metros. El aeródromo es confiscado por las fuerzas de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial, pero devuelto en casi su totalidad en 1952, año en el que cambia su nombre por el de Aeropuerto Internacional de Tokio. En 1978 abre el Nuevo Aeropuerto Internacional de Tokio en Narita. Todos los vuelos internacionales, a excepción de los de China Airlines de Taiwán, son trasladados a este nuevo aeropuerto, y Haneda se convierte en un aeropuerto especializado en el tráfico aéreo nacional. Varias obras de ampliación sobre la bahía de Tokio facilitan que Haneda pueda recibir un mayor número de vuelos más adelante, lo que le permite recuperar paulatinamente el tráfico aéreo procedente de otros países y adoptar su antiguo nombre de Aeropuerto Internacional de Tokio.

1974, el grupo The Alfee debuta con el sencillo Natsu shigure

El grupo The Alfee saca a la venta su primer sencillo, un tema titulado Natsu shigure. Integrado por Sakurai Masaru, Sakazaki Kōnosuke, Takamizawa Toshihiko y Miyake Yasuo, este conjunto debuta con el sello Victor como una banda de ídolos del folk bajo el lema “La escuela romántica de Alfee”. Su primer tema no logra colarse en las listas de éxitos y esto hace que Miyake se retire, quedando solo tres componentes en el grupo que continúan su actividad como una banda de rock. En junio de 1983 lanzan el tema Marie-Anne, un éxito con el que son invitados al programa Kōhaku Utagassen que se emite en la Noche Vieja. Al año siguiente encadenan varias apariciones en programas musicales de la televisión tras lanzar otros éxitos como Hoshizora no distansu o STARSHIP -hikari wo motomete-.