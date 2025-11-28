28 de noviembre de 2015, Hanyū Yuzuru rompe la barrera de los 300 puntos en patinaje artístico

Un día como hoy en Japón

Hanyū Yuzuru se convirtió en el primer patinador artístico en alcanzar una puntuación total superior a 300 puntos en una sola serie de actuaciones un día como hoy de 2015.

Una puntuación histórica

El 28 de noviembre de 2015, Hanyū Yuzuru, medallista de oro olímpico a sus 20 años, ganó el Trofeo de la NHK de patinaje artístico en Nagano con una extraordinaria puntuación combinada de 322,40 entre el programa corto y el programa libre, convirtiéndose en el primer patinador de la historia en superar los 300 puntos.



Hanyū Yuzuru (en el centro) celebra haber quedado en primer lugar en el GP Trofeo de la NHK. Detrás de él aparecen Jin Boyang, de China (izquierda), que terminó en segundo lugar, y Mura Takahito, de Japón (derecha), que quedó tercero. (© Jiji)



Hanyū Yuzuru tiende la mano para ayudar a Dōmo-kun, la mascota de la NHK, que se cayó durante la exhibición de patinaje del 29 de noviembre de 2015. (© Jiji)

(Imagen del encabezado: Hanyū Yuzuru actúa en el programa libre del Trofeo de la NHK en Nagano, el 28 de noviembre de 2015. © Reuters.)