28 de noviembre de 2015, Hanyū Yuzuru rompe la barrera de los 300 puntos en patinaje artístico

28 de noviembre de 2015, Hanyū Yuzuru rompe la barrera de los 300 puntos en patinaje artísticoDeporte
Hanyū Yuzuru se convirtió en el primer patinador artístico en alcanzar una puntuación total superior a 300 puntos en una sola serie de actuaciones un día como hoy de 2015.
Una puntuación histórica
El 28 de noviembre de 2015, Hanyū Yuzuru, medallista de oro olímpico a sus 20 años, ganó el Trofeo de la NHK de patinaje artístico en Nagano con una extraordinaria puntuación combinada de 322,40 entre el programa corto y el programa libre, convirtiéndose en el primer patinador de la historia en superar los 300 puntos.
(Imagen del encabezado: Hanyū Yuzuru actúa en el programa libre del Trofeo de la NHK en Nagano, el 28 de noviembre de 2015. © Reuters.)