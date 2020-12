Un día como hoy en Japón: 11 de diciembre

Un día como hoy en Japón

1967, el primer ministro Satō Eisaku declara los tres principios antinucleares

El primer ministro Satō Eisaku declara en la Dieta los tres principios antinucleares de “no poseer, no producir y no permitir la introducción de armamento nuclear” en el país. No obstante, poco después se supo que algunas embarcaciones y aeronaves estadounidenses que portaban armamento nuclear llegaron a Japón sin ser inspeccionadas, por lo que se cree que el principio de “no permitir la introducción” de armamento no fue respetado.

Otros hechos históricos

1957, acuñan la primera moneda de 100 yenes en Japón. El billete de 100 yenes que se había utilizado hasta entonces, en el que aparecía la imagen de Itagaki Taisuke, continuó imprimiéndose hasta 1974.

1993, en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Cartagena, Colombia, deciden incluir Yakushima, en la prefectura de Kagoshima, y Shirakami Sanchi, en las prefecturas de Aomori y Akita, en la lista del Patrimonio Natural del Mundo. Asimismo, los monumentos budistas de la región de Hōryū-ji, en Nara, y el castillo de Himeji, en Hyōgo, son incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

1997, al cierre de la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Japón, se adopta el Protocolo de Kioto.

2002, condenan a Hayashi Masumi a la pena de muerte por el caso del curri envenenado de Wakayama. En 2009 el Tribunal Supremo desestima el recurso de Hayashi y confirma la sentencia de pena capital.

2016, se celebra una ceremonia para conmemorar el inicio de la construcción del nuevo Estadio Nacional, el principal estadio para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Estaba planeado que las obras comenzasen en octubre de 2015 según el diseño original de Zaha Hadid. El aumento de los costes, no obstante, hicieron que el Gobierno eligiera un nuevo diseño del arquitecto Kuma Kengo. La construcción del nuevo estadio finalizó el 30 de noviembre de 2019.