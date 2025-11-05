Cronología de octubre de 2025

Cronología de Japón

La elección histórica de Takaichi Sanae como primera mujer en la jefatura del Gobierno en Japón fue una de las principales noticias de octubre de 2025.

Una nueva etapa política para Japón al comenzar el otoño

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que la temporada de gripe en Japón comenzó cinco semanas antes que en 2024, y es la segunda fecha más temprana en los últimos 20 años.

Takaichi Sanae es elegida como la primera mujer en presidir el Partido Liberal Democrático tras derrotar a Koizumi Shinjirō en la segunda vuelta de las elecciones internas de la formación política gobernante.



El primer ministro Ishiba Shigeru estrecha la mano de la nueva líder del PLD, Takaichi Sanae. (© AFP/Jiji)

Sakaguchi Shimon es uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento de las células T reguladoras, que suprimen las reacciones inmunitarias excesivas y modulan el sistema inmunitario. El 8 de octubre, Kitagawa Susumu, de la Universidad de Kioto, está entre los tres galardonados con el Premio Nobel de Química por el desarrollo de materiales porosos que pueden ayudar a hacer frente a cuestiones medioambientales como el cambio climático.

La Agencia de la Casa Imperial publica una biografía oficial de la emperatriz Kōjun (1903-2000), esposa del emperador Shōwa (Hirohito).

El líder del Kōmeitō, Saitō Tetsuo, anuncia la retirada de su partido de la coalición con el PLD después de 26 años de cooperación. Como razones, cita los esfuerzos insuficientes de su compañero de coalicion para abordar cuestiones relacionadas con el dinero en la política.

El primer ministro Ishiba Shigeru emite un comunicado en conmemoración del 80.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el que reflexiona sobre cómo Japón fracasó a la hora de evitar la guerra, y en el que hace hincapié en la importancia de una democracia sana.

La Expo Osaka-Kansai 2025 concluye después de seis meses

La Expo Osaka-Kansai 2025 concluye después de 184 días. En ella participaron 158 países y regiones. Durante su celebración recibió a más de 25 millones de visitantes, y se espera que el evento arroje unos beneficios de 28.000 millones de yenes.

La selección masculina de fútbol de Japón derrota a Brasil por 3 a 2 en un partido amistoso internacional, su primera victoria en los últimos 14 encuentros entre ambos países.



Ueda Ayase (de negro, el tercero desde la izquierda) remata de cabeza para obtener el gol de la victoria en el partido amistoso contra Brasil. (© Jiji)

El Gobierno anuncia que la cifra de turistas internacionales en Japón entre enero y septiembre aumentó un 17,7 % interanual hasta los 31,7 millones. Es la primera vez que el número de visitantes extranjeros supera los 30 millones tan pronto.

La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) anuncia que estudia desmantelar los reactores 1 y 2 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata.

El ex primer ministro Murayama Tomiichi fallece a los 101 años. Como líder del Partido Socialista de Japón, en 1994 fue elegido para ponerse al frente de la coalición que incluía a su formación política, al PLD y al Nuevo Partido Sakigake. Su mandato destacó por una declaración de 1995 en la que expresó arrepentimiento y se disculpó por las acciones de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.



El primer ministro Murayama Tomiichi ofrece un discurso en conmemoración del 50.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial el 15 de agosto de 1995. (© Jiji)

En el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS, por sus siglas en inglés), Ōtani Shōhei, de los Dodgers de Los Ángeles, poncha a diez bateadores y anota tres jonrones. Es nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la NLCS.



Ohtani Shōhei, de los Dodgers de Los Ángeles, lanzando y bateando en el cuarto partido de la ronda de la NLCS contra los Milwaukee Brewers. (© Imagn Images via Reuters Connect)

La presidenta del PLD, Takaichi Sanae, y el líder del Nippon Ishin no Kai, Yoshimura Hirofumi, acuerdan formar una coalición.

Takaichi toma el mando

La presidenta del PLD, Takaichi Sanae, es elegida en la Dieta como la primera mujer en la jefatura del Gobierno.



La nueva primera ministra, Takaichi Sanae, ofrece una rueda de prensa el 21 de octubre. (© Reuters)

En su discurso inaugural, la primera ministra Takaichi Sanae bosqueja sus planes para reforzar la economía y restaurar la diplomacia japonesa. Asimismo, revela su objetivo de fortalecer la defensa de la nación.

La primera ministra Takaichi Sanae asiste a una reunión de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, donde expresa su intención de contribuir a un Indopacífico libre y abierto, tal como propuso en su día el primer ministro Abe Shinzō.

El índice Nikkei supera los 50.000 puntos por primera vez.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, visita Japón por primera vez en seis años y es recibido por el emperador Naruhito en el Palacio Imperial. El 28 de octubre, se reúne con la primera ministra Takaichi y ambos líderes acuerdan fortalecer los lazos bilaterales. Takaichi afirma que construirán una “edad dorada” para la alianza, mientras que Trump dice que Japón es “un aliado del máximo nivel”. Ambos gobiernos anuncian proyectos de inversión por valor de 400.000 millones de dólares (60 billones de yenes) en los que participarán empresas de los dos países.

El gobernador de Akita, Suzuki Kenta, se reúne con el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, para pedirle que despliegue personal de las Fuerzas de Autodefensa para hacer frente a la amenaza de los osos. El 30 de octubre, el secretario jefe del Gabinete, Kihara Minoru, pide a los ministros que preparen medidas de emergencia para mediados de noviembre para abordar el problema. Durante el presente año fiscal se han producido numerosos ataques de osos en el norte de Japón que, a 30 de octubre, habían dejado ya varios heridos y 12 víctimas mortales.

En el Tribunal de Distrito de Nara, el acusado Yamagami Tetsuya se declara culpable de asesinar con un arma de fuego casera al ex primer ministro Abe Shinzō cuando este ofrecía un discurso de campaña en Nara en 2022, así como de otros cargos.

La primera ministra Takaichi Sanae se reúne con el presidente surcoreano Lee Jae-myung en la cumbre de la APEC en Gyeongju. Ambos líderes acuerdan desarrollar lazos bilaterales orientados al futuro y coinciden en la importancia de la asociación entre sus países y los Estados Unidos.

La primera ministra Takaichi Sanae se reúne con el presidente chino Xi Jinping en Gyeongju. Ambos líderes acuerdan establecer vínculos estratégicos mutuamente beneficiosos. Takaichi comparte su preocupación por las acciones de barcos chinos alrededor de las islas Senkaku y por las restricciones de China a la exportación de tierras raras.



El presidente Xi Jinping (a la derecha) estrecha la mano de la primera ministra Takaichi en Gyeongju, Corea del Sur. (© Jiji)

La coalición gobernante de Japón y los partidos de la oposición acordaron eliminar el impuesto provisional a la gasolina de 25,1 yenes por litro antes de que finalice diciembre. Esta medida provocará una reducción total de 1,5 billones de yenes en los ingresos anuales del gobierno central y los gobiernos locales, aunque aún no se ha tomado una decisión sobre cómo compensar esa pérdida de ingresos.

(Imagen del encabezado: La primera ministra Takaichi Sanae estrecha su mano con el presidente de EE. UU., Donald Trump, en la Casa de Huéspedes de Estado en Tokio el 28 de octubre de 2025. © Jiji.)