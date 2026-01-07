Cronología de diciembre de 2025

Cronología de Japón

Noticias

Entre las principales noticias de diciembre de 2025 en Japón se encuentran el potente terremoto ocurrido en la costa de Aomori y la petición de cadena perpetua por parte de la fiscalía para el asesino del primer ministro Abe Shinzō.

Un aviso de terremoto sin precedentes

2

Las tarjetas My Number con la información del seguro de salud incorporada se convierten en el estándar para su uso en centros médicos y farmacias, sustituyendo a las tarjetas del seguro de salud nacional. Las personas que no cuentan con estas nuevas tarjetas pueden utilizar por el momento unos certificados de eligibilidad (shikaku kakuninsho) en su lugar.

3

Japón es elegido para el Grupo D en la Copa Mundial de Rugby 2027 que se celebrará en Australia, junto a Francia, Estados Unidos y Samoa.

5

La policía arresta a cuatro sospechosos de haber organizado un robo en Ichikawa, en la prefectura de Chiba, en 2024, como parte de una serie de crímenes relacionados con los yami baito o “empleos temporales clandestinos”.

6

Aeronaves chinas fijan en dos ocasiones su radar sobre cazas de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón sobre aguas internacionales al sureste de la isla principal de Okinawa. El Gobierno japonés presentó una enérgica protesta a China por estas acciones peligrosas.

8

Un terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en la costa este de la prefectura de Aomori provoca un temblor de intensidad 6 fuerte en la escala japonesa en la ciudad de Hachinohe. Se observan olas de tsunami de hasta 70 centímetros. En las primeras horas del día siguiente, la Agencia Meteorológica de Japón advierte que ha aumentado el riesgo de que suceda un terremoto de gran magnitud en la región. Es la primera vez que emiten este tipo de advertencia, que se mantiene activa hasta la medianoche del 16 de diciembre.



Una carretera afectada por el terremoto en el pueblo de Tōhoku, en la prefectura de Aomori, el 9 de diciembre de 2025. (© Jiji)

10

El gobernador de Hokkaidō, Suzuki Naomichi, da su visto bueno a la reactivación de la central nuclear de Tomari, completando así el proceso de aprobación para los cuatro municipios alrededor de la planta.

Kitagawa Susumu, de la Universidad de Kioto y ganador del Premio Nobel de Química, y Sakaguchi Shimon, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina, reciben sus medallas y diplomas en la ceremonia de entrega de los galardones en Estocolmo.



Kitagawa Susumu (a la izquierda) y Sakaguchi Shimon muestran sus galardones el 11 de diciembre de 2025, después de la ceremonia de los Premios Nobel en Estocolmo. (© Jiji)

12

El kanji 熊 (kuma), cuyo significado es “oso”, es elegido como Kanji del Año 2025, anunciado por la Fundación del Examen de Aptitud de Kanji y elegido por voto popular. Los ataques de osos ocuparon los titulares durante buena parte del año.



Mori Seihan, sumo sacerdote del templo Kiyomizudera, escribe 熊, el Kanji del Año 2025, el 12 de diciembre en este templo situado en Kioto. (© Jiji)

15

El Gobierno metropolitano de Tokio anuncia que los pandas gemelos del zoológico de Ueno, Xiao Xiao y Lei Lei, serán devueltos a China a finales de enero de 2026, por lo que no habrá en Japón más pandas, un símbolo de la amistad sinojaponesa.

16

La primera ministra Takaichi Sanae y el líder del Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), Yoshimura Hirofumi, acuerdan posponer las deliberaciones sobre la reducción del número de miembros en la Cámara de Representantes (Cámara Baja) hasta 2026.

18

La fiscalía pide la cadena perpetua para Yamagami Tetsuya por el asesinato del ex primer ministro Abe Shinzō con un arma de fuego de fabricación casera, cuando el político ofrecía un discurso de campaña en Nara en 2022.

La primera ministra Takaichi y el líder del Partido Democrático para el Pueblo, Tamaki Yūichirō, acuerdan elevar en 180.000 yenes el umbral de ingresos a partir del cual se deben pagar impuestos, hasta 1.780.000.

Entra en vigor una ley sobre la promoción de la competencia en el software para teléfonos inteligentes, cuyo objetivo es abordar los monopolios de gigantes como Apple o Google en el mercado de los smartphones.

19

En un nuevo informe, el Consejo Central de Gestión de Desastres estima que un terremoto de magnitud 7 ocurrido debajo de Tokio podría dejar 18.000 víctimas mortales.

El Banco de Japón eleva su tasa de interés a corto plazo al 0,75 %, el mayor nivel desde 1995.

20

La primera ministra Takaichi y los líderes de cinco naciones de Asia Central (Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán) se reúnen en la primera cumbre de este tipo en Tokio. Allí acuerdan impulsar la cooperación para fortalecer las cadenas de suministro de minerales clave, que abundan en la región.



Takaichi Sanae (en el centro, a la derecha) junto a cinco líderes de Asia Central en Tokio el 20 de diciembre de 2025. (© Jiji; pool photo)

22

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) lanza un cohete H3 desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, pero este no logra alcanzar la órbita debido a problemas con el motor de la segunda etapa.

23

El golfista profesional “Jumbo” Ozaki Masashi, que ganó 94 veces el Japan Golf Tour, un récord, fallece a los 78 años.



Ozaki Masashi en 1995. (© Reuters)

26

El político Suzuki Muneo, del Partido Liberal Democrático, se reúne en Moscú con el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrey Rudenko. Suzuki pide la reanudación de las visitas a las tumbas de antiguos residentes en los Territorios del Norte, ocupados por Rusia, y un alto el fuego inmediato en Ucrania.

27

En un combate por los títulos mundiales del peso supergallo de las cuatro principales organizaciones del boxeo profesional, el campeón unificado Inoue Naoya derrotó por decisión unánime (3-0) al mexicano Alan David Picasso. Es la sexta vez que defiende de manera simultánea los cinturones de las cuatro entidades. Su récord asciende a 32 victorias en 32 combates, 27 de ellas por nocaut, y encadena 27 triunfos consecutivos en peleas por el título mundial.



Inoue Naoya conecta un golpe al cuerpo en el combate contra Alan David Picasso. (© AFP/Jiji)

30

Fuwa Tetsuzō, exlíder del Partido Comunista Japonés, fallece a los 95 años. En 2004 encabezó un giro del partido hacia una postura más pragmática, que incluyó la aceptación del sistema imperial y de las Fuerzas de Autodefensa.

El índice Nikkei cerró el año en 50.339,48 puntos, su nivel más alto a cierre anual en 35 años, y con una subida de más de 10.000 puntos respecto al cierre de 2024.



La primera ministra Takaichi Sanae (a la derecha) y el seleccionador de la selección japonesa de fútbol, Moriyasu Hajime (izquierda), asisten a la ceremonia de fin de año de la Bolsa de Tokio el 30 de diciembre de 2025. (© Jiji)

(Imagen del encabezado: los pandas del zoológico de Ueno, Lei Lei y Xiao Xiao, que serán devueltos a China a finales de enero. © Jiji.)