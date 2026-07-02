Cronología de junio de 2026

Cronología de Japón

Noticias

Los partidos de la Copa del Mundo de fútbol y el hecho de que el índice Nikkei superara por primera vez los 70.000 puntos fueron dos de las noticias más destacadas del pasado mes de junio en Japón.

Japón, listo para la inclusión de un nuevo lugar a la lista del Patrimonio Mundial

1

Las acciones de Softbank se disparan en la Bolsa de Tokio. El gigante de la tecnología y las comunicaciones supera a Toyota y se convierte en la mayor empresa cotizada de Japón, con una capitalización bursátil de más de 48 billones de yenes.

2

La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) comienza a retirar el combustible nuclear de la piscina de almacenamiento del reactor número 2 de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, donde tuvo lugar el accidente en marzo de 2011.

El ex campeón mundial de boxeo en la categoría de peso ligero Guts Ishimatsu, conocido también por su faceta como personaje televisivo, fallece a los 76 años.



Guts Ishimatsu celebra su victoria sobre el mexicano Rodolfo González en el octavo asalto de un combate celebrado en Tokio, con el que se proclamó campeón mundial de peso ligero del CMB el 11 de abril de 1974. (© Jiji)

3

El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar anuncia que en 2025 se registraron 671.236 nacimientos en Japón, lo que supone un descenso de 14.937 (un 2,2 %) con respecto al año anterior, alcanzando así un nuevo mínimo histórico.

5

La Dieta aprueba un presupuesto adicional de 3,1 billones de yenes, destinado a hacer frente al aumento de los precios de la energía provocado por la inestabilidad en Oriente Medio. Incluye 2,5 billones de yenes destinados a mantener las subvenciones a la gasolina.

Las cadenas de tiendas de electrónica Yamada y Edion acuerdan integrar sus operaciones, creando así un grupo con una facturación anual conjunta de 2,5 billones de yenes.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria anuncia sus planes de sustituir entre dos y cinco reactores nucleares cuya clausura está prevista. El objetivo es llevarlo a cabo en la década de 2040, pero, dado el fuerte aumento de los costes de construcción, no está claro si el proyecto podrá seguir adelante según lo previsto.

6

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios recomienda que los yacimientos de Asuka-Fujiwara sean inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. La propuesta abarca 19 yacimientos de la prefectura de Nara, entre los que se incluyen las ruinas de los palacios imperiales.

Oda Tokito se proclama campeón por cuarta vez consecutiva en la categoría individual masculina en silla de ruedas del Abierto de Francia, igualando así el récord de Kunieda Shingo.



Oda Tokito con su trofeo del Abierto de Francia en París, el 6 de junio de 2026. (© Kyōdō)

8

Kōno Yōhei, recordado por la “Declaración de Kōno” de 1993, en la que expresaba su arrepentimiento por la cuestión de las llamadas “mujeres de solaz” del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, fallece a los 89 años. Destacado representante de la corriente pacifista del Partido Liberal Democrático, ocupaba el cargo de secretario en jefe del Gabinete cuando pronunció dicha declaración. Posteriormente, llegó a ser presidente del PLD mientras el partido se encontraba en la oposición, y también ocupó el cargo de presidente de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta.



Kōno Yōhei en noviembre de 2008. (© Jiji)

12

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) lanza con éxito un cohete H3 desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima. Este lanzamiento se produce seis meses después del fallido intento de diciembre de 2025 y sirve, además, como prueba para el uso de un cohete de bajo coste sin propulsores sólidos.

13

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako parten hacia los Países Bajos y Bélgica para realizar una visita oficial, donde permanecerán hasta el 26 de junio, en lo que supone su primer viaje por varios países desde la ascensión al trono.



El emperador Naruhito y la emperatriz Masako, junto con el rey Guillermo-Alejandro y la reina Máxima de los Países Bajos, presencian el partido del Mundial entre sus respectivos países en Apeldoorn el 14 de junio de 2026. (Por cortesía de la Casa Real de los Países Bajos)

15

La primera ministra Takaichi Sanae asiste a la cumbre del G7 en Évian (Francia), en lo que supone su primera participación en este encuentro internacional. Propone un marco para la acumulación conjunta de reservas de minerales críticos.

16

El Banco de Japón eleva su tipo de interés a corto plazo al 1,0 %, el nivel más alto en 31 años, como medida para contrarrestar los riesgos de inflación.

17

En un caso relacionado con el barco turístico que se hundió en 2022 frente a las costas de Shiretoko, en Hokkaidō, y que se saldó con 26 muertos o desaparecidos, Katsurada Seiichi, presidente de la empresa que operaba el barco, es condenado a cinco años de prisión.

18

El índice Nikkei cierra en 71.053 puntos, superando por primera vez la barrera de los 70.000 gracias a la mejora de la confianza de los inversores tras la firma de un memorando de entendimiento que pone fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Este nuevo hito se produce menos de dos meses después de que el índice superara los 60.000 puntos.

20

El cantante y actor Miwa Akihiro fallece a los 91 años. El artista, que salió del armario cuando estaba en la veintena, alcanzó un gran éxito con la canción Yoitomake no uta y fue considerado una gran estrella. Nacido en Nagasaki, vivía allí en el momento del bombardeo atómico y, más tarde, compuso varias canciones antibelicistas.



Miwa Akihiro en abril de 1986. (© Jiji)

22

El Juzgado de Primera Instancia de Asahikawa, en Hokkaidō, condena a Uchida Riko, de 23 años, a 27 años de prisión por matar a una joven de 17 años obligándola a saltar desde un puente de la ciudad en abril de 2024.

23

En una sentencia unánime, el Tribunal Supremo confirma la resolución del Tribunal Superior de Tokio por la que se ordena la disolución de la Iglesia de la Unificación.

24

El secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, anuncia en una rueda de prensa que las autoridades chinas han detenido a dos ciudadanos japoneses en Dalian. Ambos son sospechosos de contrabando de mercancías prohibidas.

25

Japón se clasifica para los dieciseisavos de final tras quedar segundo en el Grupo F del Mundial de la FIFA 2026, gracias a un empate a 1-1 contra Suecia. Este resultado se suma al empate a 2-2 contra los Países Bajos y a la victoria por 4-0 contra Túnez.

29

Japón pierde por 2-1 ante Brasil en dieciseisavos de final del Mundial, a pesar de ir ganando 1-0 al descanso.



El seleccionador de Japón, Moriyasu Hajime, muestra su agradecimiento a la afición tras la derrota ante Brasil en Houston el 29 de junio de 2026. (© Jiji)

30

El yen cae hasta los 162 yenes por dólar, su nivel más bajo desde diciembre de 1986.

El Gobierno aprueba un proyecto de ley que incluye dos propuestas destinadas a garantizar la continuidad de la familia imperial. Estas consisten en permitir que las mujeres conserven su condición imperial tras el matrimonio y en incorporar a la familia a descendientes varones de la línea masculina (procedentes de ramas que fueron excluidas durante las reformas de la posguerra). Los hijos de los descendientes adoptados podrían optar a la sucesión al trono.

(Imagen del encabezado: Un panel electrónico bursátil muestra el índice Nikkei cerrando por primera vez por encima de la barrera de los 70.000 puntos. © Jiji.)