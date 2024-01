La ciudad de Yamaguchi, entre los 52 lugares del mundo recomendados por el New York Times para 2024

Noticias

Nueva York, 9 de enero (Jiji Press)—La ciudad de Yamaguchi, en el oeste de Japón, fue seleccionada por The New York Times en la lista de 52 lugares para visitar en el 2024.

La ciudad, que es capital de la prefectura homónima, “es a menudo mencionada como la Kioto del oeste, aunque resulta mucho más interesante que eso”, dice el períodico estadounidense.

Los pequeños caminos sinuosos de esta “ciudad compacta” con una población de unas 190.000 personas ofrecen una “variedad de experiencias”, como los hornos de alfarería, entre ellos uno situado en los terrenos del templo Tōshunji; cafeterías de estilo tradicional y puestos de comida que sirven oden, así como la zona de baños termales Yuda Onsen.

El periódico también elogió la “impresionante” pagoda de cinco pisos en el templo Rurikōji, designada como tesoro nacional por el Gobierno de Japón.

“Dado el interés de los turistas por Kioto, Yamaguchi también ha venido ofreciento una alternativa a pequeña escala, pero no menos histórica, al festival veraniego de Gion durante unos 600 años”, comenta The New York Times, y destaca que el festival de Gion de Yamaguchi tiene lugar en julio, al igual que el de Kioto.

