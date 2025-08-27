Tokio registra la racha más larga de días “extremadamente calurosos”

Noticias

Tokio, 27 de agosto (Jiji Press)—El centro de Tokio registró el miércoles el décimo día “extremadamente caluroso” consecutivo, con temperaturas que subieron hasta los 35 grados Celsius o más, la racha más larga hasta el momento.

El récord anterior se batió en 2022. El número de días extremadamente calurosos por año, en 2025, ha llegado a los 23, otro nuevo récord.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el miércoles las temperaturas subieron hasta los 35,3 grados justo después de las 10:40 horas en el punto de observación del parque Kitanomaru, cerca del Palacio Imperial, en el céntrico distrito de Chiyoda.

La agencia insta a los ciudadanos a tomar precauciones, como el uso del aire acondicionado, contra las insolaciones y los golpes de calor.

