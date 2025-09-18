El físico teórico Satō Fumitaka, quien contribuyó a la investigación de los agujeros negros, fallece a los 87 años

Noticias

Tokio, 18 de septiembre (Jiji Press)—El físico teórico japonés y profesor emérito de la Universidad de Kioto Satō Fumitaka, conocido por sus aportaciones al esclarecimiento del misterio de los agujeros negros, falleció el pasado domingo a causa de una neumonía bacteriana en un hospital de la ciudad occidental de Kioto. Tenía 87 años.

Satō inició su carrera como físico inspirado por Yukawa Hideki, ganador del Premio Nobel de Física en 1949.

En 1972, cuando era profesor asociado en la facultad de ciencias de la universidad, Satō, junto con Tomimatsu Akira, entonces estudiante de posgrado y hoy profesor emérito de la Universidad de Nagoya, descubrió la solución Tomimatsu-Satō sobre la estructura de los agujeros negros, basada en la teoría general de la relatividad de Albert Einstein.

Tras convertirse en profesor de la Universidad de Kioto en 1974, Sato ejerció como director del Instituto Yukawa de Física Teórica y de la Facultad de Ciencias. También presidió la Sociedad Física de Japón y la Fundación Conmemorativa Yukawa.

Satō fue autor de numerosos libros en los que acercaba al público general la belleza del espacio y la física.

