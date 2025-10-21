Okinawa conmemora 30 años de la primera gran concentración contra las bases militares estadounidenses

Noticias

Naha, prefectura de Okinawa, 21 de octubre (Jiji Press)—La prefectura de Okinawa, en el extremo sur del país, conmemoró el martes el 30.º aniversario de una concentración masiva en protesta por la agresión sexual que sufrió una niña a manos de personal militar estadounidense.

El 4 de septiembre de 1995, tres marines estadounidenses secuestraron y agredieron sexualmente a una estudiante de primaria en el norte de la isla principal de Okinawa. La parte estadounidense se negó a entregar a los marines a las autoridades de Japón, citando el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, lo que provocó indignación entre los habitantes de la prefectura.

A raíz del suceso, se organizó una protesta el 21 de octubre de ese mismo año que atrajo a 85.000 participantes, según los organizadores. Ōta Masahide, el entonces gobernador de Okinawa, estaba entre ellos.

Temiendo una escalada del sentimiento antiestadounidense entre la población local, los gobiernos de Japón y Estados Unidos acordaron el 25 de octubre de ese año permitir la entrega del personal estadounidense antes de que se presentaran cargos formales. Al año siguiente, Washington también aceptó devolver la base aérea del Cuerpo de Marines de Futenma, situada en la ciudad de Ginowan, en la prefectura de Okinawa.

No obstante, los casos de agresiones sexuales cometidos por personal militar de EE. UU. han seguido ocurriendo en la prefectura, incluido el asesinato de una mujer en 2016 a manos de un empleado civil del ejército estadounidense. En diciembre de 2023, una niña fue secuestrada y agredida sexualmente por un aviador estadounidense, y el caso no fue informado de inmediato al gobierno prefectural.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]