La primera ministra Takaichi promete medidas estrictas si se repite un escándalo como el de los fondos ilícitos

Noticias

Tokio, 6 de noviembre (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, prometió el jueves tomar medidas estrictas si vuelve a producirse un problema similar al escándalo de las comisiones clandestinas en el Partido Liberal Democrático, en el Gobierno.

En respuesta a una pregunta de la legisladora Funayama Yasue, del Partido Democrático para el Pueblo, sobre el discurso de política general pronunciado por la primera ministra el 24 de octubre en la Dieta, Takaichi declaró en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros (la Cámara Alta) que “actuará con mayor severidad que antes si se produce un problema similar”, dando a entender que adoptará todas las medidas posibles para evitar la repetición del sonado escándalo de fondos ilícitos que involucró a distintas facciones del PLD.

Funayama, jefa del grupo parlamentario de su partido en la Cámara Alta, pidió elevar el umbral mínimo de ingresos sujetos a tributación a 1,78 millones de yenes anuales, en consonancia con el aumento del salario mínimo en el país.

Takaichi respondió que su Gobierno “elaborará medidas para elevar dicho nivel de forma vinculada a los precios de los bienes, en el marco del proceso de revisión del sistema fiscal que se prolongará hasta finales de año”.

Por su parte, Nishida Makoto, secretario general de Kōmeitō (antiguo socio de coalición del PLD y actualmente en la oposición), sostuvo que el PLD debería imponer algún tipo de sanción disciplinaria a los miembros implicados en el escándalo de las comisiones clandestinas.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]