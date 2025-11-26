La primera ministra Takaichi pide aumentos salariales para contrarrestar la inflación

Noticias

Tokio, 25 de noviembre (Jiji Press)—El 25 de noviembre el Gobierno de Japón celebró en la oficina de la primera ministra una conferencia con representantes de los sindicatos y la patronal, la primera reunión de este tipo bajo la administración de la primera ministra Takaichi Sanae. El objetivo de este encuentro era deliberar sobre la creación de un entorno que permita lograr incrementos salariales continuos y fomentar el impulso de cara a la ofensiva salarial de primavera (shuntō) del próximo año.

“Les pido su cooperación para lograr aumentos salariales básicos que no queden por debajo del aumento de los precios”, afirmó la primera ministra en un llamamiento a la consolidación de las subidas salariales.

A la reunión asistieron Yoshino Tomoko, presidenta de la Confederación de Sindicatos de Japón (Rengō); Tsutsui Yoshinobu, presidente de Federación Empresarial Japonesa (Keidanren), y Kobayashi Ken, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Japón, entre otros. En la reunión, la primera ministra subrayó su intención de “asegurar las subidas salariales”, y pidió “incrementos de sueldo a un nivel que no desmerezca respecto a los logrados hasta ahora”.

En las ofensivas salariales de primavera de 2024 y 2025, se lograron aumentos salariales del 5 %. Sin embargo, los precios, especialmente de los alimentos, siguen aumentando, y los salarios reales, que excluyen el impacto de las variaciones de precios, aún no han salido de la tendencia negativa. En un contexto en el que factores como los aranceles estadounidenses y el deterioro de las relaciones entre Japón y China dificultan prever el futuro, la cuestión clave es si será posible mantener incrementos salariales sustanciales.

En la reunión, el Gobierno explicó iniciativas por un valor aproximado de 1 billón de yenes destinadas a respaldar las subidas salariales, incluido el apoyo a la inversión para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, tal como se recoge en las medidas económicas integrales aprobadas por el gabinete el 21 de noviembre.

Desde el sector empresarial surgieron peticiones al Gobierno para apoyar la mejora de la productividad de las pequeñas y medianas empresas, y adoptar medidas frente a la depreciación del yen, que está generando aumentos de costes.

Tras la reunión, el presidente de Keidanren declaró a la prensa: “Transmití nuestro firme deseo de consolidar aún más el vigoroso impulso de las subidas salariales”. Por su parte, la presidenta de Rengō, recalcó, basándose en los altos niveles de aumentos salariales alcanzados hasta ahora: “De cara a la ofensiva salarial de primavera del próximo año, continuaremos en esta línea”.

