Aonishiki se convierte en el primer ucraniano ascendido al segundo rango más alto del sumo

Kurume, prefectura de Fukuoka, 26 de noviembre (Jiji Press)—La Asociación Japonesa de Sumo decidió el miércoles por unanimidad ascender a Aonishiki al rango de ōzeki, el segundo más alto en el sumo profesional, desde sekiwake, el tercer rango más elevado, convirtiéndolo en el primer ōzeki nacido en Ucrania.

La decisión fue comunicada por un enviado de la asociación al luchador de 21 años, cuyo nombre real es Danylo Yavhusishyn, y a su entrenador en el dormitorio del establo Ajigawa, situado en la ciudad de Kurume, en la prefectura de Fukuoka, en el suroeste de Japón.

“Haré todo lo posible por estar a la altura del rango de ōzeki y apuntar todavía más alto”, declaró Aonishiki.

Aonishiki llegó a Japón en abril de 2022, tras la invasión militar rusa de su país. Debutó en el torneo de otoño de septiembre de 2023 y ascendió rápidamente en la clasificación.

En el torneo de este mes, derrotó a Hōshōryū, el yokozuna de mayor rango, en el último día, asegurando así su primera victoria en un torneo.

