Arrestan a los presuntos autores intelectuales de una serie de robos en Tokio

Noticias

Tokio, 5 de diciembre (Jiji Press)—La policía japonesa ha detenido a cuatro hombres sospechosos de ser los autores intelectuales detrás de una serie de robos en el área metropolitana de Tokio, incluido un caso que dejó gravemente herida a una mujer en la prefectura de Chiba en octubre del año pasado.

Es la primera vez que se arresta a los presuntos cerebros de estos robos, en los que más de 50 perpetradores han sido detenidos.

Los cuatro hombres son Fukuchi Hiroto (26 años), Saitō Takuya (26 años), Murakami Karura (27 años) y Watanabe Shōta (26 años). La policía cree que los sospechosos formaban parte de un grupo tokuryū (bandas fluctuantes de criminales anónimos) implicado en estos casos.

Los cuatro fueron arrestados bajo sospecha de golpear y patear a una mujer de 51 años en su vivienda en la ciudad de Ichikawa, en la prefectura de Chiba, durante la madrugada del 17 de octubre de 2024, causándole heridas graves que tardaron dos meses en sanar, y de robarle 15 artículos, entre ellos dinero en efectivo y un automóvil. La mujer fue inmovilizada con cinta adhesiva y retenida en un hotel en la prefectura de Saitama, cerca de la capital, durante unas 14 horas.

En este caso, tres hombres veinteañeros que llevaron a cabo el crimen ya han sido acusados formalmente de robo con lesiones, y otras tres personas, de entre veinte y treinta años, han sido imputadas por transportar bienes robados. Algunos de ellos ya han recibido sentencia de prisión.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]