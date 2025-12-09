‘Demon Slayer: Infinity Castle’, nominada a los Globos de Oro

Noticias

Silicon Valley, 8 de diciembre (Jiji Press)—La última película de la franquicia Kimetsu no yaiba (Demon Slayer) fue nominada el lunes a los Globos de Oro en la categoría de mejor película de animación.

La primera entrega de la trilogía Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen (Demon Slayer: Infinity Castle) es una de las seis nominadas en dicha categoría. La gala de los Globos de Oro se celebrará el 11 de enero del año que viene.

El anime, basado en la popular serie de manga creada por Gotōge Koyoharu, sigue las aventuras de Kamado Tanjirō, un joven que lucha contra demonios y trata hacer que su hermana, convertida en demonio, vuelva a ser humana.

El último filme de Kimetsu no yaiba se convirtió el mes pasado en la primera película japonesa en superar los 100.000 millones de yenes en la taquilla mundial.

Los Globos de Oro son una de las entregas de premios más populares y son considerados la antesala de los Óscar. En 2024, El chico y la garza (Kimitachi wa dō ikiru ka), de Miyazaki Hayao, se convirtió en la primera película de animación japonesa en ganar un Globo de Oro.

