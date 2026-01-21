El acusado de asesinar al ex primer ministro Abe Shinzō, condenado a cadena perpetua

Noticias

Nara, 21 de enero (Jiji Press)—El 21 de enero, el Tribunal de Distrito de Nara sentenció a cadena perpetua a Yamagami Tetsuya, el hombre de 45 años acusado de acabar con la vida del ex primer ministro Abe Shinzō. El presidente del tribunal impuso finalmente la pena que solicitaba la fiscalía.

Yamagami acabó con la vida del exmandatario japonés el 8 de julio de 2022 disparándole con un arma de fabricación casera cuando este pronunciaba un discurso de campaña en Nara de cara a las elecciones a la Cámara Alta.

El acusado reconoció el cargo de asesinato, por lo que el principal punto en disputa era la gravedad de la pena. La defensa sostuvo que su desafortunada infancia, marcada por la el grupo religioso conocido como Iglesia de la Unificación, constituía una forma de “abuso religioso”, y argumentó que la condena debía limitarse, como máximo, a 20 años de prisión. También alegó que el arma de fabricación casera creada por el acusado no encajaba en la categoría de “pistola u otras armas de fuego” según la Ley de Control de Espadas y Armas de Fuego.

En su alegato final, presentado en diciembre del año pasado, la fiscalía calificó el crimen de “acto extremadamente grave, sin precedentes en la historia de la posguerra de Japón”. Señaló que la influencia de la biografía del acusado en su proceso de toma de decisiones fue limitada, y subrayó que recurrir a la violencia con el fin de dañar a una organización concreta es absolutamente inadmisible en un Estado de derecho, por lo que no debía atenuarse su responsabilidad penal.

Por su parte, la defensa insistió en su alegato final en que el acusado experimentó una “intensa sensación de crisis y desesperación” tras ver un mensaje en vídeo enviado por Abe a una organización vinculada a la iglesia. Argumentó que se trató de “un crimen cometido en el extremo de la desesperación de alguien que había perdido su futuro”.

Durante el juicio, que se prolongó unos tres meses desde octubre del año pasado, la madre y la hermana del acusado comparecieron como testigos de la defensa. El interrogatorio del acusado se llevó a cabo en cinco sesiones, en las que declaró que pensó que “devolver el golpe a la iglesia era el sentido de su vida”, y también afirmó que haber apuntado contra Abe fue un error.

Cronología del caso

2022

8 de julio - El ex primer ministro Shinzo Abe es tiroteado y fallece.

Agosto - La Agencia Nacional de Policía publica un informe de verificación sobre la seguridad; dimiten su director y el jefe de la policía prefectural de Nara.

Septiembre - Funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzō.

El Partido Liberal Democrático revela que 180 de sus legisladores tuvieron vínculos con la Iglesia de la Unificación.

Diciembre - Se aprueba la Ley para la Prevención de Donaciones Indebidas, en respuesta al problema de la antigua Iglesia de la Unificación. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar elabora directrices sobre el abuso contra la “segunda generación” de fieles.

2023

Octubre - El Ministerio de Educación solicita al Tribunal de Distrito de Tokio una orden de disolución contra la antigua Iglesia de la Unificación.

2025

Marzo - El Tribunal de Distrito de Tokio ordena la disolución de la antigua Iglesia de la Unificación; la organización presenta una apelación inmediata al mes siguiente.

Octubre - En la primera vista del juicio en el Tribunal de Distrito de Nara, Yamagami reconoce el cargo de asesinato.

Diciembre - La fiscalía solicita cadena perpetua.

2026

Enero - Se dicta sentencia de cadena perpetua contra Yamagami.

