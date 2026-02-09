El PLD consigue una victoria aplastante en las elecciones a la Cámara Baja

Noticias

Tokio, 9 de febrero (Jiji Press)—El Partido Liberal Democrático (PLD), en el Gobierno, superó por primera vez en su historia la barrera de los 300 escaños en las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja), que se celebraron el domingo 8 de febrero. Dentro del partido se ha extendido una sensación de alivio al constatar que “se ha obtenido la confianza en la Administración de Takaichi”.

Aunque en la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) la coalición gobernante seguirá siendo minoritaria, la aplastante victoria en las elecciones a la Cámara Baja reforzará el liderazgo y la capacidad de acción de la primera ministra Takaichi Sanae. En adelante, el Ejecutivo tiene previsto intensificar el debate sobre la reducción del impuesto al consumo, uno de los objetivos que forman parte del programa electoral del PLD.

“Hemos asumido una responsabilidad extremadamente grande: la de cumplir con certeza nuestras promesas electorales”, subrayó la primera ministra la noche del día de las elecciones en un programa de TV Asahi.

Muchos dentro del partido atribuyen esta victoria, con un aumento de más de 100 escaños respecto a las fuerzas previas a la convocatoria, al elevado nivel de apoyo que ha mantenido el Gabinete desde su formación en octubre. El secretario general del PLD, Suzuki Shun’ichi, recalcó que “se ha respaldado la política fiscal responsable y proactiva que impulsa la primera ministra, así como el refuerzo de la capacidad de defensa”. Por su parte, el secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, señaló ante la prensa en Tokio que el resultado “es una manifestación del aumento de la confianza y de las expectativas depositadas en la primera ministra”.

El PLD se dispone a avanzar en la materialización de promesas electorales con un marcado “sello Takaichi”, como el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, incluida la promulgación de una ley de prevención del espionaje, y el endurecimiento de la política hacia los extranjeros.

En un programa de TV Tokyo, la primera ministra expresó su expectativa de que miembros del Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), su socio de coalición, se incorporen al Gabinete. En relación con el hecho de que el bloque gobernante haya superado los 310 escaños, lo que permitiría a la Cámara Baja volver a aprobar leyes rechazadas por la Cámara Alta, Suzuki afirmó que “se actuará conforme a las normas parlamentarias”, sin descartar explícitamente la posibilidad de una nueva aprobación.

El principal foco de atención es la reducción del impuesto al consumo. El programa electoral del PLD establece explícitamente que se “acelerará el examen” de una tasa cero del impuesto al consumo sobre los alimentos durante un periodo limitado de dos años. La primera ministra fue más allá al señalar que presentará los proyectos de ley pertinentes en la sesión extraordinaria de la Dieta prevista para este otoño, con el objetivo de hacer efectiva la medida durante el ejercicio fiscal 2026. Sin embargo, tras el anuncio oficial de las elecciones, evitó reiteradamente referirse al tema.

En el seno del partido, las opiniones sobre la reducción del impuesto al consumo están divididas. El vicepresidente del PLD, Asō Tarō, mentor político de la primera ministra y exministro de Finanzas durante casi nueve años, es conocido por su postura prudente al respecto. El propio Suzuki declaró el día 8 que “sobre la base de una plataforma política estable, queremos avanzar en el debate sobre la reducción durante dos años del impuesto al consumo sobre los alimentos”, y también expresó su intención de abordar un diseño institucional concreto en el marco de una conferencia nacional multipartidista; no obstante, Suzuki pertenece a la facción del partido encabezada por el propio Asō.

La contundente victoria en las elecciones a la Cámara Baja también se explica en gran medida por la incapacidad de la Alianza Reformista de Centro (ARC) para atraer las expectativas de la opinión pública.

