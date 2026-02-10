EE. UU. reforzará la cooperación económica y de seguridad con Japón tras la victoria del PLD en las elecciones

Noticias

Washington, 9 de febrero (Jiji Press)—Tras la victoria arrolladora del Partido Liberal Democrático, en el Gobierno, en las elecciones a la Cámara de Representantes del pasado domingo, Estados Unidos tiene previsto reforzar la cooperación con su aliado en Asia en materia de seguridad y economía.

Se espera que el presidente de EE. UU., Donald Trump, coincida con la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, que también preside el PLD, en fortalecer la alianza entre ambos países durante la cumbre programada para el 19 de marzo en Washington.

El aumento del gasto en defensa y la respuesta frente a China serán los principales temas de debate en dicha cumbre. Nicholas Szechenyi, investigador sénior para Japón del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señaló que “es una buena oportunidad para volver a demostrar cuán importante es Japón como aliado”, y añadió que “se está poniendo a prueba la capacidad económica necesaria para ejecutar las políticas, por lo que la primera ministra debería compartir su visión económica con la parte estadounidense”.

En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. destacó: “Esperamos seguir colaborando con el Gobierno japonés para promover las prioridades económicas y de seguridad de Estados Unidos en la región indopacífica, así como los intereses comunes de Estados Unidos y Japón”.

Los medios de comunicación estadounidenses se apresuraron a informar sobre los resultados de las elecciones a la Cámara Baja de la Dieta, del Parlamento japonés: “La elección estuvo impulsada por el entusiasmo en torno a Takaichi, la primera mujer que ocupa el cargo de primera ministra en Japón, y la victoria de su partido con una supermayoría de dos tercios pareció confirmar un fuerte respaldo a su enfoque de ‘Japón primero’”, informó el diario The Washington Post.

“El resultado despeja el camino para que Takaichi ponga en marcha una agenda conservadora en materia de defensa y asuntos sociales, y refuerce su posición en el escenario global”, señaló por su parte The New York Times.

