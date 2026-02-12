La criminalidad aumentó por cuarto año consecutivo en Japón en 2025

Noticias

Tokio, 12 de febrero (Jiji Press)—La Agencia Nacional de Policía informó el jueves que el número de delitos registrados en Japón en 2025 aumentó un 4,9 % con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 774.142 casos, encadenando así el cuarto año consecutivo de incrementos.

La cifra superó la de 2019, el año previo a la pandemia de la COVID-19. El aumento estuvo impulsado principalmente por el fuerte aumento de los delitos cometidos por los llamados grupos criminales anónimos y de estructura flexible, conocidos como tokuryū, como las estafas telefónicas y otros delitos clasificados como fraude especial, así como las estafas románticas y las falsas inversiones difundidas a través de redes sociales. Los daños económicos causados por este tipo de delitos se multiplicaron por 1,6 hasta alcanzar los 324.100 millones de yenes, un máximo histórico.

“La situación es grave y ha afectado negativamente a la sensación de seguridad de la población”, declaró Akama Jirō, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, en una rueda de prensa. “Queremos convertir a Japón en el país más seguro del mundo mediante una represión estratégica de los tokuryū”, añadió.

El número de delitos registrados había venido disminuyendo de forma continuada tras alcanzar su punto máximo en 2002, pero el total anual comenzó a repuntar después de tocar fondo en 2021.

Hasta ahora se consideraba que este repunte se debía principalmente a la relajación y posterior eliminación de las restricciones a la actividad económica y empresarial impuestas durante la pandemia. Sin embargo, dado que la cifra más reciente supera el nivel de 2019, resulta evidente que la situación de la seguridad pública se ha deteriorado.

