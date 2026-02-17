‘Kokuhō’ alcanza una recaudación de 20.000 millones de yenes en la taquilla japonesa

Noticias

Tokio, 16 de febrero (Jiji Press)—El pasado domingo la película Kokuhō alcanzó una recaudación de 20.008,51 millones de yenes en la taquilla japonesa, según anunció la distribuidora Tōhō Co. el lunes.

El filme, que se estrenó en junio del año pasado, siguió ampliando su propio récord histórico para las películas japonesas de acción real, que estableció en noviembre de 2025.

Según el proveedor de información cinematográfica Kōgyō Tsūshinsha, Kokuhō ocupa ahora el décimo puesto entre los mayores éxitos de la historia en la taquilla japonesa, donde se incluyen películas internacionales y anime, y ha superado a El castillo ambulante (Hauru no ugoku shiro), el filme de 2004 dirigido por Miyazaki Hayao, que recaudó unos 19.600 millones de yenes.

Dirigida por Lee Sang-il, Kokuhō (una palabra que significa “tesoro nacional”) es una adaptación de la novela homónima de Yoshida Shūichi que narra la turbulenta vida de un actor de kabuki dedicado en cuerpo y alma a su arte.

La peluquera y maquilladora Toyokawa Kyōko es una de las tres personas nominadas a un Óscar en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería en los Premio de la Academia estadonidense. La ceremonia de los Óscars se celebrará en marzo.

