Takaichi Sanae, reelegida como primera ministra de Japón en la Dieta

Noticias

Tokio, 18 de febrero (Jiji Press)—La Dieta, el parlamento japonés, reeligió el miércoles a la presidenta del Partido Liberal Democrático, Takaichi Sanae, como primera ministra.

Takaichi conservó su cargo mediante la votación en ambas cámaras de la Dieta. Fue elegida directamente en la Cámara de Representantes, o Cámara Baja, y en una segunda vuelta en la Cámara de Consejeros (Cámara Alta). En la Cámara Baja, la coalición gobernante del PLD y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) suma 352 escaños de un total de 465.

La Dieta convocó el mismo miércoles una sesión especial de 150 días. Previamente, el gabinete de Takaichi dimitió en bloque. El exministro de Justicia Mori Eisuke (PLD) fue elegido presidente de la Cámara Baja, mientras que Ishii Keiichi, de la principal fuerza de oposición, la Alianza Reformista de Centro, fue nombrado vicepresidente.

Takaichi se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno en octubre de 2025. En las elecciones generales del 8 de febrero, el PLD se hizo con dos tercios del total de los escaños de la Cámara Baja.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]