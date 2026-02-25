Japón protesta ante China por la prohibición sobre la exportación de artículos de uso dual

Noticias

Tokio, 24 de febrero (Jiji Press)—El Gobierno de Japón presentó el martes una enérgica protesta contra la prohibición de China de exportar productos de uso dual a Japón, e instó a Pekín a retirar la medida.

El martes, el Ministerio de Comercio de China anunció que 20 empresas y organizaciones se verán afectadas por la prohibición sobre la exportación de artículos que pueden ser utilizados para fines civiles y militeres, incluidas las tierras raras.

Se cree que esta última medida forma parte de la presión económica que Pekín está ejerciendo a raíz de los comentarios realizados el año pasado por la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, sobre una posible contingencia en Taiwán.

En una rueda de prensa, el vicesecretario jefe del Gabinete, Satō Kei, calificó la medida china de “absolutamente inaceptable y sumamente lamentable”.

Satō señaló asimismo que hay “puntos poco claros” en el anuncio del Gobierno chino. “Examinaremos detenidamente la medida en sí y su impacto posterior, y tomaremos las acciones necesarias”, añadió.

