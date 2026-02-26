Japón registró un récord de accidentes entre peatones y ciclistas en 2025

Noticias

Tokio, 26 de febrero (Jiji Press)—La Agencia Nacional de Policía de Japón informó el jueves que en 2025 el número de accidentes en los que se vieron implicados peatones y ciclistas ascendió a 3.269, lo que supone un aumento interanual de 226 y el nivel más alto registrado desde 2006.

Dado que el sistema de “tickets azúles”, que sanciona a los ciclistas por infracciones leves de tránsito, está previsto que se introduzca en abril, un funcionario de la agencia declaró: “Queremos reducir los accidentes mediante esfuerzos continuos para concienciar plenamente sobre el peligro de circular en bicicleta bajo los efectos del alcohol o mientras se utilizan teléfonos móviles, así como sobre la normativa correspondiente”.

Alrededor del 57 % del total de accidentes se produjo en aceras o pasos de peatones, mientras que los casos mortales representaron 356 del total, cinco más que el año anterior.

Los ciclistas en estado de embriaguez fueron responsables de 87 de los casos que derivaron en muertes o lesiones graves (12 menos que el año anterior), y 22 casos fueron causados por personas que circulaban en bicicleta mientras utilizaban teléfonos móviles (6 menos).

Los accidentes en los que se vieron implicadas bicicletas motorizadas ligeras específicas, como los patinetes eléctricos, aumentaron en 48 hasta 386, incluidos 43 casos (alrededor del 11 %) provocados por conductores ebrios. Según la agencia, muchos de estos accidentes se produjeron a altas horas de la noche, lo que sugiere que estos vehículos podrían utilizarse para regresar a casa tras perder el último tren del día después de haber bebido.

