La policía de Tokio abre una página sobre los grupos criminales ‘tokuryū’

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Tokio, 25 de marzo (Jiji Press)—La policía de Tokio ha abierto una página web sobre los grupos criminales tokuryū, de naturaleza anónima y efímera, relacionados con los trabajos ilegales denominados yamibaito y con estafas online y otro tipo de engaños clasificados como fraude especial en Japón.

La página, lanzada el martes por la división que el Departamento Metropolitano de la Policía de Tokio dedica a tomar medidas contra los grupos tokuryū, ofrece detalles sobre los últimos trucos usados en fraudes, y presenta relatos de personas que han experimentado algún trabajo yamibaito.

La página cuenta también con una sección en la que los visitantes pueden escuchar grabaciones de llamadas fraudulentas, incluyendo algunas en las que una persona trata de hacerse pasar por oficial de policía. La policía de Tokio espera que esto ayude a prevenir mayores daños y a reducir la participación en fraudes especiales.

Según un relato subido a la página web, una mujer en la veintena dijo que había encontrado con su smartphone información sobre un trabajo con el que era posible ganar entre 1,5 y 3 millones de yenes, y que se presentó a ese puesto. Su relato también explica cómo viajó a Camboya sin que la informaran de los detalles del trabajo, donde se le asignó la tarea de realizar llamadas telefónicas fraudulentas bajo vigilancia, en un edificio rodeado por una alta verja de alambre de espino.

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