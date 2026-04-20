Un fuerte terremoto sacude el noreste de Japón
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Tokio, 20 de abril (Jiji Press)—El lunes se produjo un fuerte terremoto en el noreste de Japón que alcanzó un nivel de 5 en la escala de intensidad sísmica japonesa (el cuarto más alto) y a raíz del cual se emitieron alertas de tsunami.
Según la Agencia Meteorológica de Japón, el temblor tuvo lugar alrededor de las 16:53 horas cerca de la costa de Sanriku, en el Pacífico, y fue de una magnitud estimada de 7,7. El hipocentro se situó a 19 kilómetros de profundidad. La magnitud de momento (Mw), que permite medir con mayor precisión la escala del sismo, se calculó en 7,4.
Se emitió una alerta de tsunami para la prefectura de Iwate, la costa del Pacífico de la prefectura de Aomori y la zona central de la costa del Pacífico de Hokkaidō, en el extremo norte de Japón.
La agencia emitió la “información de alerta por posible gran terremoto posterior en la fosa de las Kuriles y la fosa de Japón” para un total de 182 municipios en siete prefecturas, desde la prefectura de Hokkaidō, en el extremo septentrional del archipiélago, hasta la prefectura de Chiba. Al considerar que la probabilidad de que se produzca un gran terremoto a lo largo de las fosas de las Kuriles y Japón es superior a la habitual, instó a adoptar medidas de prevención de desastres durante una semana, hasta las 17:00 del día 27.
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