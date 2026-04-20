Un fuerte terremoto sacude el noreste de Japón

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Tokio, 20 de abril (Jiji Press)—El lunes se produjo un fuerte terremoto en el noreste de Japón que alcanzó un nivel de 5 en la escala de intensidad sísmica japonesa (el cuarto más alto) y a raíz del cual se emitieron alertas de tsunami.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el temblor tuvo lugar alrededor de las 16:53 horas cerca de la costa de Sanriku, en el Pacífico, y fue de una magnitud estimada de 7,7. El hipocentro se situó a 19 kilómetros de profundidad. La magnitud de momento (Mw), que permite medir con mayor precisión la escala del sismo, se calculó en 7,4.

Se observó un tsunami de 80 centímetros en la ciudad de Kuji, en la prefectura de Iwate, alrededor de las 17:30. Asimismo, se registró un tsunami de 30 centímetros en la ciudad de Hachinohe, en Aomori, y de 20 centímetros en la localidad de Urakawa, en Hokkaidō, así como en la ciudad de Ishinomaki, en la prefectura de Miyagi.

Se emitió una alerta de tsunami para la prefectura de Iwate, la costa del Pacífico de la prefectura de Aomori y la zona central de la costa del Pacífico de Hokkaidō, en el extremo norte de Japón.

La agencia emitió la “información de alerta por posible gran terremoto posterior en la fosa de las Kuriles y la fosa de Japón” para un total de 182 municipios en siete prefecturas, desde la prefectura de Hokkaidō, en el extremo septentrional del archipiélago, hasta la prefectura de Chiba. Al considerar que la probabilidad de que se produzca un gran terremoto a lo largo de las fosas de las Kuriles y Japón es superior a la habitual, instó a adoptar medidas de prevención de desastres durante una semana, hasta las 17:00 del día 27.

Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio de Asuntos Internos, una persona resultó herida tras caerse en cada uno de los municipios de Hachinohe (prefectura de Aomori), Tōhoku (Aomori) y Morioka. Se emitieron órdenes de evacuación para un total de unas 172.000 personas en Hokkaidō y en las prefecturas de Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima. El 8 de diciembre del año pasado se produjo un terremoto de magnitud 7,5 con epicentro frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, que registró una intensidad sísmica de 6 fuerte en la ciudad de Hachinohe. Se observaron tsunamis en las costas de Hokkaidō y Tōhoku, y se emitió por primera vez la citada información de alerta por terremoto posterior. El día 12 del mismo mes se registró otro sismo de magnitud 6,9 con el mismo epicentro, con tsunamis observados en Hokkaidō y en la prefectura de Aomori. Según la Autoridad de Regulación Nuclear, no se han reportado anomalías causadas por el terremoto en la central nuclear de Higashidōri, en la prefectura de Aomori, la central de Onagawa, en Miyagi, ni en la planta de reprocesamiento de combustible nuclear de Japan Nuclear Fuel Ltd. (JNFL), en Aomori.

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