Una meseta cárstica del oeste de Japón, designada Geoparque Mundial de la UNESCO

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Tokio, 24 de abril (Jiji Press)—Mine-Akiyoshidai, una meseta cárstica del oeste de Japón, ha sido designada Geoparque Mundial de la UNESCO. La designación, decidida por el consejo ejecutivo de esta agencia especializada de la ONU, fue anunciada el jueves por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón.

El programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO tiene como objetivo proteger y aprovechar áreas con características geológicas y topográficas de relevancia internacional.

Mine-Akiyoshidai, en la ciudad de Mine, en la prefectura de Yamaguchi, se convierte en el undécimo Geoparque Mundial de la UNESCO en Japón. Sigue a la designación en 2023 de la zona de Hakusan Tedorigawa, en la ciudad de Hakusan, en la prefectura de Ishikawa, como el décimo geoparque de este tipo en Japón.

Mine-Akiyoshidai abarca la totalidad de la ciudad de Mine e incluye la meseta de Akiyoshidai, formada por piedra caliza disuelta, así como la gruta Akiyoshi, una de las mayores cuevas de caliza del país.

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