México exportará un millón de barriles de petróleo crudo a Japón

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Sao Paulo, 23 de abril (Jiji Press)—La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el jueves que ha acordado con la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, exportar a Japón un millón de barriles de crudo mexicano.

Se espera que la medida ayude a Japón, que depende en más de un 90 % de Oriente Medio para sus importaciones de petróleo, a diversificar sus fuentes de suministro en medio de la preocupación por posibles interrupciones, tras el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de crudo desde la región.

Sheinbaum explicó en una rueda de prensa que Japón había solicitado suministro de petróleo a la empresa estatal mexicana y que, durante la conversación telefónica mantenida el martes con Takaichi, accedió a exportar un millón de barriles al país asiático. La presidenta mexicana no especificó el calendario de la exportación prevista.

Durante dicha conversación, ambas líderes también acordaron reforzar la cooperación, incluida en el ámbito del suministro energético, a la luz de la crisis en torno a Irán.

México produce aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo al día, de los cuales entre 400.000 y 500.000, excluido el consumo interno, se destinan a la exportación. El país ya ha exportado petróleo a Japón en el pasado.

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