Un potente temblor sacude Hokkaidō en la mañana del lunes

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Tokio, 27 de abril (Jiji Press)—Un fuerte terremoto sacudió la región de Tokachi, en la prefectura más septentrional de Japón, Hokkaidō, la mañana del lunes, alcanzando una intensidad máxima de 5 fuerte, el cuarto nivel más alto en la escala de sísmica japonesa.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el temblor, con una magnitud estimada de 6,2, se produjo alrededor de las 5:23 de la mañana a una profundidad de 83 kilómetros, en la parte sur de la región de Tokachi.

La localidad de Urahoro registró una intensidad de 5 fuerte, mientras que la de Niikappu, en la misma prefectura, alcanzó 5 baja.

En una rueda de prensa, Ebita Ayataka, director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la agencia, explicó que el terremoto, ocurrido en el interior de una placa oceánica que se subduce bajo una placa continental, no se considera directamente relacionado con el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido frente a la costa de Sanriku, al sur de Hokkaidō, el pasado 20 de abril.

Tras el terremoto del 20 de abril, la agencia había emitido un aviso sobre la posible ocurrencia de nuevos temblores fuertes. Sin embargo, Ebita señaló que el último sismo no forma parte de esos eventos previstos.

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