Japón emite 2.147 multas a ciclistas en el primer mes del sistema de “tickets azules”

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Tokio, 14 de mayo (Jiji Press)—La policía japonesa emitió 2.147 “tickets azules” (ao kippu) a ciclistas por infracciones leves de tránsito durante el primer mes desde la introducción de este sistema de multas el pasado 1 de abril, según datos preliminares publicados el jueves por la Agencia Nacional de Policía de Japón.

Este sistema permite a los ciclistas evitar sanciones penales por infracciones menores mediante el pago de una multa. Se suma así al ya existente sistema de “tickets rojos”, aplicado a infracciones graves sujetas a castigo penal.

El número total de multas azules y rojas emitidas en abril alcanzó las 2.980, lo que representa una disminución de alrededor del 40 % respecto al mismo mes del año pasado, antes de la introducción del nuevo sistema.

Por otro lado, la cantidad de avisos de orientación y advertencias entregados a ciclistas aumentó 1,5 veces en comparación con el promedio mensual del año anterior, hasta llegar a 135.855 casos.

Un funcionario de la Agencia Nacional de Policía de Japón señaló que estos resultados parecen reflejar el énfasis que la policía puso en ofrecer orientación y advertencias en el lugar de las infracciones leves, mientras trataba de dar a conocer más ampliamente las nuevas normas de tránsito entre la población.

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