Los líderes de Japón y Corea del Sur acuerdan cooperar en materia de seguridad energética

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Andong, Corea del Sur, 19 de mayo (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, y el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, confirmaron el martes que ambos países estudiarán medidas concretas de cooperación en materia de seguridad energética, como el suministro mutuo de petróleo crudo y el refuerzo de las reservas petroleras, ante la prolongación de la inestabilidad en Oriente Medio.

Durante la cumbre bilateral celebrada en la ciudad de Andong, en la provincia surcoreana de Gyeongsang del Norte, Takaichi subrayó la importancia de que “ambos países desempeñen papeles vitales para la estabilidad de la región del Indo-Pacífico”, mientras que Lee afirmó que Corea del Sur y Japón son socios importantes.

En una rueda de prensa conjunta posterior al encuentro, Takaichi declaró que desea “lograr avances constantes” en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Tanto Japón como Corea del Sur afrontan dificultades para abastecerse de productos esenciales como la nafta debido al bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de petróleo procedente de Oriente Medio.

En la reunión, ambos líderes también abordaron el marco de ayuda energética para países asiáticos denominado “POWERR Asia”, anunciado por Takaichi el mes pasado.

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