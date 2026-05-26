Los avistamientos de osos dificultan las actividades escolares al aire libre en Japón

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Tokio, 26 de mayo (Jiji Press)—Los avistamientos de osos han provocado cierres temporales y restricciones de las actividades al aire libre en escuelas de Japón, mientras las juntas locales de educación afrontan dificultades para mantener las clases garantizando al mismo tiempo la seguridad de los estudiantes.

En el distrito de Saeki, en la ciudad occidental de Hiroshima, entre el 13 y el 14 de mayo se realizaron múltiples llamadas de emergencia a la policía informando sobre avistamientos de osos en zonas residenciales. Según fuentes como la junta educativa de la ciudad, al menos 11 escuelas primarias, secundarias y de bachillerato permanecieron cerradas el 14 de mayo.

“No estamos acostumbrados a lidiar con osos en áreas residenciales”, señaló un funcionario de la junta educativa. “Aun así, no es realista cerrar todas las escuelas solo porque se haya informado de la presencia de un oso. Los directores y otros responsables están preocupados por qué hacer”, añadió.

“No esperaba que apareciera un oso en una zona tan poblada como esta”, afirma Yamashita Seiko, directora de la Escuela Primaria Nagashima, en la ciudad de Aomori, capital de la prefectura homónima del noreste de Japón.

En la madrugada del 15 de mayo se informó de que un oso había sido visto cerca de la escuela, situada próxima al edificio del gobierno prefectural de Aomori, y una cámara de seguridad instalada en la entrada principal del centro captó la imagen de un oso de unos 150 centímetros de largo caminando frente al portón.

Ese mismo día, en la ciudad de Kitakata, en la prefectura de Fukushima, se avistó a un oso cruzando el patio de una escuela primaria de la localidad. Dado que el oso se quedó en un bosque cercano, la escuela evacuó de urgencia a los alumnos que se dirigían al colegio a viviendas vecinas y a un templo, y suspendió las actividades al aire libre, incluidos los ensayos para la fiesta del deporte.

También se recibieron informes de avistamientos en la ciudad de Namerikawa, en la prefectura de Toyama, a raíz de los que una escuela primaria se vio obligada a cerrar temporalmente y a posponer una semana un acto al aire libre de un instituto.

Las repercusiones también se han dejado sentir en la universidad. En el campus de Ueda de la Universidad de Iwate (ciudad de Morioka), se avistó un oso la mañana del día 14 de mayo cerca del gimnasio y de las residencias de estudiantes. El ayuntamiento decidió llevar a cabo una cacería de emergencia, pero esta se suspendió al perderle la pista al animal. La universidad suspendió las clases a partir de la segunda hora y, al día siguiente, impartió únicamente clases en línea al dar prioridad a la seguridad de los estudiantes.

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