La primera ministra Takaichi afirma que Japón puede suministrar productos derivados de la nafta más allá de marzo de 2027

Noticias

Tokio, 3 de junio (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, declaró el martes en una reunión ministerial que Japón podrá seguir suministrando productos petroquímicos derivados de la nafta más allá del ejercicio fiscal 2026, que finaliza en marzo del año que viene.

En respuesta a los cuellos de botella en la distribución de pinturas y disolventes, también expuso en la reunión una política destinada a aumentar el suministro de materias primas, como el tolueno, hasta 1,8 veces los niveles habituales.

El suministro de nafta en Japón se ha recuperado hasta alcanzar aproximadamente el 85 % de los niveles registrados antes de la crisis de Oriente Medio, gracias al refinado nacional y a las fuentes de abastecimiento alternativas.

Takaichi afirmó asimismo que las importaciones de productos intermedios, como el polietileno, también aumentaron, lo que contribuyó a frenar la reducción de las existencias en abril.

Con el fin de ampliar el suministro de tolueno y otros materiales, el Gobierno establecerá un canal de distribución directa que conecte a los productores petroquímicos y a los distribuidores de petróleo con los fabricantes de disolventes y pinturas, además de los canales de distribución existentes a través de las empresas comercializadoras.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]