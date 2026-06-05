Japón se propone reducir a más de la mitad los daños que podría causar un terremoto en Tokio

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Tokio, 4 de junio (Jiji Press)—El jueves se conoció que el Gobierno japonés fijará un nuevo objetivo consistente en reducir a más de la mitad los daños potenciales que causaría un terremoto de gran magnitud directamente bajo Tokio.

Según un borrador de su plan básico revisado de medidas de emergencia, el Gobierno se propone reducir en más de la mitad el número estimado de fallecidos y de edificios destruidos o incendiados durante la próxima década. El Gobierno publicará el plan básico revisado en junio. Será la primera revisión desde 2015.

El plan básico actual prevé reducir aproximadamente a la mitad los posibles daños causados por un terremoto en el interior de Tokio.

El pasado diciembre, el Gobierno publicó sus últimas estimaciones de daños, según las cuales un posible terremoto podría causar la muerte de hasta unas 18.000 personas y destruir por completo o incendiar unos 400.000 edificios.

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